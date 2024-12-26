光電場把關 環團籲速訂「景觀門檻」

中央對太陽光電設置景觀審定原則的增修還在研議中，環團呼籲應加速制定一套有關光電場「景觀門檻」，學者則建議應由內政部國土管理署主掌景觀原則，落實專業分工。

堅決反對北勢溪親水廊道光電案的苗栗前縣長劉政鴻說，縣府在光電案申設前端作業的用地審核時，最應考量是否會影響原有的生活型態及未來生活機能，不能只想要收租，貽害地方。北勢溪親水廊道為當地重要的親水綠地公園，搭設高架棚頂光電板破壞景觀，光線折射也恐困擾居民。

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠認為，苗栗號稱是農業與觀光大縣，但不管是在林地、水利地或農地種電，至少是對環境長達20年的不友善，最直接影響就是景觀變破碎；現階段縣府應審慎把關外，中央如何制定出一套有關光電場「景觀門檻」更是刻不容緩。

苗縣文化觀光局長林彥甫認為，在景點或景觀區確實不適合建置光電場域，但若是既有建物屋頂或外圍停車場車棚建置，應無傷大雅。

中原大學室內設計系兼任教授陳其澎表示，太陽能光電板規模要大，才有發電效益，桃園曾推動埤塘光電，但埤塘滿布光電板後，就遮蔽原有水文，也有影響生態疑慮，相關政策已喊卡。他認為就景觀考量，光電板應設在無人偏僻荒地。

陳說，因土地太少加上日照效率低，北部推太陽能光電板困難，但綠電是時代趨勢，能源署雖訂有景觀原則，但他直言「經濟部懂什麼景觀」，應尊重景觀專業。

陳其澎說，經濟部專業人才應專注產業發展，把心力放在管理、審核投資者，景觀層面應找內政部國土署來做，找專業學者參與制定相關原則或範本，讓太陽能光電板設置也能兼顧景觀需求。且規畫設施前一定要辦公聽會，傾聽民意。