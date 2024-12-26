地方抗議 苗栗公部門光電場喊卡

政府力推綠電，各地光電板設置衍生爭議多。苗栗縣政府在高鐵苗栗特區北勢溪親水廊道的光電標租案，因地方抗爭影響景觀喊卡，成為苗栗公部門場域光電申設案遭退場首例，業者已槓上縣府，提起行政訴訟。

桃園則在前市長鄭文燦時期推動的千塘之鄉埤塘光電綠能計畫，同因景觀與生態影響疑慮，2019年喊卡，至於順利完成的8口光電埤塘，地方仍憂心有汙染疑慮。

近年縣市推動公有太陽能光電案場多為屋頂型光電板，桃竹苗地區以機關、學校建物屋頂為主要標租標的，桃園市也利用停車場、公墓推動。新竹縣產發處長陳偉志認為，光電不是穩定的能源，竹縣早規定農地、水域等不開放光電案場進駐。

苗縣府利用公部門場域建置光電案屢傳爭議，北勢溪親水廊道原訂在長1.5公里、寬3公尺堤防道路設光電板棚架，居民抗議可能影響自然景觀，通霄養殖專區漁電共生案與造橋龍昇大潭、明德水庫計畫申設光電案也受關注。僅後龍水尾滯洪池光電案順利完成，縣府每年收益千萬元。

縣府水利處指出，考量民意，取消建置北勢溪親水廊道光電場，但因和廠商協調無共識，進入行政訴訟中。據了解，通霄鎮公所推動的通霄海水浴場光電案，也曾因破壞景觀遭反對，甚至爆發公務員收賄醜聞，最後恐也要靠行政訴訟「解套」。

苗縣府工商發展處公用事業科長邱耀加說，審核光電申設案，只要合法範圍內的建物及設備、附屬設施，且不違反再生能源發電設備設置管理辦法，即核准相關容量。縣府坦言，光電申請案件流程，目前無統籌規範平台，除非有狀況才啟動橫向聯繫討論，尚無退場規範。

桃園市目前農田水利署桃園、石門管理處所轄8口「光電埤塘」持續發電，發電量總計2.69萬瓩，電力回售台電。

市議員周玉琴說，地方曾傳出光電埤塘養魚畸形，尤其繞37B號埤塘灌溉用，農民擔心清洗光電板影響水質與稻作，建議發電獲利應回饋，市議員陳睿生也反映發電收益無回饋，並憂心光電板影響清淤。

對此，農水署桃園管理處回應，水利埤塘推動光電計畫時，就擔心業者清洗太陽能板上的鳥類糞便會汙染埤塘水質、影響農灌，要求業者不能使用化學藥水清洗，要利用高壓噴水清洗需事先報備。另光電埤塘租金收入1年1千多萬元用於水利工程、整修圳路等，也是回饋農民。