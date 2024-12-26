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地方抗議 苗栗公部門光電場喊卡

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
苗栗縣政府原計畫標租後龍高鐵苗栗特區內的北勢溪親水廊道堤防道路長度約1.5公里搭設高架棚頂光電板，因遭地方強烈反對而喊卡，廠商提起行政訴訟。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣政府原計畫標租後龍高鐵苗栗特區內的北勢溪親水廊道堤防道路長度約1.5公里搭設高架棚頂光電板，因遭地方強烈反對而喊卡，廠商提起行政訴訟。記者吳傑沐／攝影

政府力推綠電，各地光電板設置衍生爭議多。苗栗縣政府在高鐵苗栗特區北勢溪親水廊道的光電標租案，因地方抗爭影響景觀喊卡，成為苗栗公部門場域光電申設案遭退場首例，業者已槓上縣府，提起行政訴訟。

桃園則在前市長鄭文燦時期推動的千塘之鄉埤塘光電綠能計畫，同因景觀與生態影響疑慮，2019年喊卡，至於順利完成的8口光電埤塘，地方仍憂心有汙染疑慮。

近年縣市推動公有太陽能光電案場多為屋頂型光電板，桃竹苗地區以機關、學校建物屋頂為主要標租標的，桃園市也利用停車場、公墓推動。新竹縣產發處長陳偉志認為，光電不是穩定的能源，竹縣早規定農地、水域等不開放光電案場進駐。

苗縣府利用公部門場域建置光電案屢傳爭議，北勢溪親水廊道原訂在長1.5公里、寬3公尺堤防道路設光電板棚架，居民抗議可能影響自然景觀，通霄養殖專區漁電共生案與造橋龍昇大潭、明德水庫計畫申設光電案也受關注。僅後龍水尾滯洪池光電案順利完成，縣府每年收益千萬元。

縣府水利處指出，考量民意，取消建置北勢溪親水廊道光電場，但因和廠商協調無共識，進入行政訴訟中。據了解，通霄鎮公所推動的通霄海水浴場光電案，也曾因破壞景觀遭反對，甚至爆發公務員收賄醜聞，最後恐也要靠行政訴訟「解套」。

苗縣府工商發展處公用事業科長邱耀加說，審核光電申設案，只要合法範圍內的建物及設備、附屬設施，且不違反再生能源發電設備設置管理辦法，即核准相關容量。縣府坦言，光電申請案件流程，目前無統籌規範平台，除非有狀況才啟動橫向聯繫討論，尚無退場規範。

桃園市目前農田水利署桃園、石門管理處所轄8口「光電埤塘」持續發電，發電量總計2.69萬瓩，電力回售台電。

議員周玉琴說，地方曾傳出光電埤塘養魚畸形，尤其繞37B號埤塘灌溉用，農民擔心清洗光電板影響水質與稻作，建議發電獲利應回饋，市議員陳睿生也反映發電收益無回饋，並憂心光電板影響清淤。

對此，農水署桃園管理處回應，水利埤塘推動光電計畫時，就擔心業者清洗太陽能板上的鳥類糞便會汙染埤塘水質、影響農灌，要求業者不能使用化學藥水清洗，要利用高壓噴水清洗需事先報備。另光電埤塘租金收入1年1千多萬元用於水利工程、整修圳路等，也是回饋農民。

桃園 水質 議員

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