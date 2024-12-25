大新竹搶司機大戰！竹市明年起薪資補貼翻倍 竹縣府緊急通過預算

客運業大缺工，大新竹也掀起搶司機大戰。新竹市政府今宣布明年起將司機每月薪資補貼由5千翻倍至1萬，要跟竹縣搶人。竹縣今年已發1萬薪資補貼，原預計只補助到今年底，為避免一溪之隔差距拉大，竹縣府日前緊急通過預算，持續加碼留人。

新竹市公車路線受疫情影響，使用人次大幅降低，尚未恢復到2019年運量，加上一例一休及物價上漲等因素，營運成本大幅增加，也因外送與運輸物流業的需求大幅提升，與客運業搶人，司機退休後招募狀況不佳，不得已陸續提出停駛或減班。

新竹市政府今天召開「市區公車司機座談會」，新竹市代理市長邱臣遠指出，公車業者反映目前面臨公車營運成本大幅增加、司機嚴重缺工等困境，這次座談會與5家客運管理階層及司機討論，會中決議明年市府補助駕駛薪資提高至1萬元，預估將補助84位司機，補助薪資總計1080萬元。

新竹市交通處表示，盤點竹市5大客運，客運駕駛缺員數達22人，為協助公車業者改善經營困境，去年3月1日將合理成本調整至52.174元，提供每位司機4000元薪資補貼，今年合理成本再增加2.234元至54.408元，司機薪資補貼提高至5000元，明年再提高至1萬元。

新竹縣原先補助公車司機薪資每月1萬元，只到今年底。為了避免一溪之隔差距拉大，新竹縣交旅處長陳盈州表示，新竹縣明年持續補貼市區公車司機每月1萬元，預估將補助70位司機，補助薪資總計840萬元。

運營大新竹輕軌紅線路線的電動先導公車，12月13日正式營運，取得路線經營權的國光客運指出，先導公車需配10位駕駛，未來還會增加班次、人力，市府補貼1萬對於招募駕駛幫助很多，畢竟司機都會彼此打聽各家客運的薪資、工作條件，「哪邊好就往哪去」，運輸業現在都在搶人，大家都在提升薪資待遇和工作條件留住駕駛。

國光客運表示，為吸引人才，國光客運除了開出6萬以上基本月薪，今年更加碼新進人員到職2月起，每月還可領2萬獎金，總共可領8萬。此外，還推出新進駕駛培訓，每天由專業教練教導，並由公司提供車輛，培訓期間也有薪水可領。