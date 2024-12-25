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桃消化身耶誕老人防災宣導 大小朋友溫馨報佳音領禮物

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
今天是耶誕節，桃園市消防局各分隊規劃應景活動，大有分隊前往幼兒園宣導，由消防人員扮演耶誕老人，以趣味互動提升小朋友的防火安全知識。圖／大有分隊提供
今天是耶誕節，桃園市消防局各分隊規劃應景活動，大有分隊前往幼兒園宣導，由消防人員扮演耶誕老人，以趣味互動提升小朋友的防火安全知識。圖／大有分隊提供

今天是耶誕節桃園市消防局各分隊規劃應景活動，大有分隊前往幼兒園宣導，由消防人員扮演耶誕老人，以趣味互動提升小朋友的防火安全知識；龜山分隊則邀請大小朋友到隊上感受耶誕節裝飾氣氛，結束後還有小禮物能拿，相當溫馨。

大有分隊今前往德來幼兒園宣導，由消防人員扮演耶誕老人，活動分為2部分，一為射水體驗，讓小朋友了解滅火器具的基本操作及體驗消防員平時射水的感覺；二為器材介紹及防火宣導，消防員介紹消防車輛及車上裝備，讓孩子們一窺消防隊工作的日常，並以有獎徵答的方式講述避難逃生相關觀念。

大有分隊分隊長蘇翊瑄表示，今活動跳脫以往拿著文宣海報較為死板的口頭宣導，將活動變得活潑且生動，以寓教於樂方式讓孩童從小養成良好的防災觀念，透過與地方幼兒園的合作，提升孩童對於災害應變的認知，並結合耶誕節慶加深孩童印象，強化防災宣導成效。

另外龜山分隊今上午則在分隊駐地舉辦耶誕節宣導活動，邀請欣興幼兒園師生及家長了解防震、避難逃生及防範一氧化碳等觀念，消防隊早已布置好耶誕節裝飾，由幼兒園師生唱完耶誕歌、報完佳音後，接著由消防員主講防震知識。

活動中小朋友實際演練「趴下、掩護、穩住」、避難逃生「小火快逃，大火關門」及防範一氧化碳中毒；射水體驗讓小朋友實際使用水帶加瞄子，體驗消防人員滅火動作，並帶領師生認識救護車及消防車的功用，了解車上器材及出勤時機；再讓小朋友穿上消防衣拿上救災器材，體驗一日消防員；最後結束還有小禮物能拿，消防員化身耶誕老公公，帶給小朋友們一個溫馨又充實的上午。

龜山消防分隊長黃章瑋表示，現在為一氧化碳中毒高峰期，希望藉由此次耶誕節宣導活動，讓師生及家長審視居家安全；同時提醒自明年元旦起，消防局開始受理低、中低收入戶燃氣熱水器遷移或更換補助申請，每戶最高可補助1萬2000元，額滿為止；至於一般戶的補助，則從3月1日起受理申請，名額將視低、中低收入戶申請狀況調整，符合補助資格的桃園市民可洽詢當地消防分隊。

桃園市消防局龜山分隊今邀請幼兒園大小朋友到隊上感受耶誕節裝飾氣氛，除了宣導之餘，結束後還有小禮物能拿，相當溫馨。圖／龜山分隊提供
桃園市消防局龜山分隊今邀請幼兒園大小朋友到隊上感受耶誕節裝飾氣氛，除了宣導之餘，結束後還有小禮物能拿，相當溫馨。圖／龜山分隊提供
今天是耶誕節，桃園市消防局各分隊規劃應景活動，大有分隊前往幼兒園宣導，由消防人員扮演耶誕老人，以趣味互動提升小朋友的防火安全知識。圖／大有分隊提供
今天是耶誕節，桃園市消防局各分隊規劃應景活動，大有分隊前往幼兒園宣導，由消防人員扮演耶誕老人，以趣味互動提升小朋友的防火安全知識。圖／大有分隊提供
桃園市消防局龜山分隊今邀請幼兒園大小朋友到隊上感受耶誕節裝飾氣氛，除了宣導之餘，結束後還有小禮物能拿，相當溫馨。圖／龜山分隊提供
桃園市消防局龜山分隊今邀請幼兒園大小朋友到隊上感受耶誕節裝飾氣氛，除了宣導之餘，結束後還有小禮物能拿，相當溫馨。圖／龜山分隊提供

桃園 消防人員 消防員 耶誕節

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