桃消化身耶誕老人防災宣導 大小朋友溫馨報佳音領禮物

今天是耶誕節，桃園市消防局各分隊規劃應景活動，大有分隊前往幼兒園宣導，由消防人員扮演耶誕老人，以趣味互動提升小朋友的防火安全知識；龜山分隊則邀請大小朋友到隊上感受耶誕節裝飾氣氛，結束後還有小禮物能拿，相當溫馨。

大有分隊今前往德來幼兒園宣導，由消防人員扮演耶誕老人，活動分為2部分，一為射水體驗，讓小朋友了解滅火器具的基本操作及體驗消防員平時射水的感覺；二為器材介紹及防火宣導，消防員介紹消防車輛及車上裝備，讓孩子們一窺消防隊工作的日常，並以有獎徵答的方式講述避難逃生相關觀念。

大有分隊分隊長蘇翊瑄表示，今活動跳脫以往拿著文宣海報較為死板的口頭宣導，將活動變得活潑且生動，以寓教於樂方式讓孩童從小養成良好的防災觀念，透過與地方幼兒園的合作，提升孩童對於災害應變的認知，並結合耶誕節慶加深孩童印象，強化防災宣導成效。

另外龜山分隊今上午則在分隊駐地舉辦耶誕節宣導活動，邀請欣興幼兒園師生及家長了解防震、避難逃生及防範一氧化碳等觀念，消防隊早已布置好耶誕節裝飾，由幼兒園師生唱完耶誕歌、報完佳音後，接著由消防員主講防震知識。

活動中小朋友實際演練「趴下、掩護、穩住」、避難逃生「小火快逃，大火關門」及防範一氧化碳中毒；射水體驗讓小朋友實際使用水帶加瞄子，體驗消防人員滅火動作，並帶領師生認識救護車及消防車的功用，了解車上器材及出勤時機；再讓小朋友穿上消防衣拿上救災器材，體驗一日消防員；最後結束還有小禮物能拿，消防員化身耶誕老公公，帶給小朋友們一個溫馨又充實的上午。

龜山消防分隊長黃章瑋表示，現在為一氧化碳中毒高峰期，希望藉由此次耶誕節宣導活動，讓師生及家長審視居家安全；同時提醒自明年元旦起，消防局開始受理低、中低收入戶燃氣熱水器遷移或更換補助申請，每戶最高可補助1萬2000元，額滿為止；至於一般戶的補助，則從3月1日起受理申請，名額將視低、中低收入戶申請狀況調整，符合補助資格的桃園市民可洽詢當地消防分隊。