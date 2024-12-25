找不到有興趣工作…26歲女透過「1舉動」轉行 搖身成了軟體工程師

26歲的林晏伶過去就讀企業管理系，畢業後擔任業務助理、櫃檯人員等，但都未能找到合適符合興趣工作，後來報名參加桃竹苗分署的「ERP企業資訊系統設計與手機應用班」，學習C#語言及後端資料庫操作技術，成功轉職為軟體工程師。

林晏伶畢業後迅速投入職場，先後擔任成衣製造業的業務助理、旅遊服務業的行銷企畫，及旅宿業的櫃台人員。在轉換不同職業領域的過程中，她希望能找到自己真正喜愛的工作，但每一份工作她都無法堅持太久，也始終無法發掘出自己的熱情與成就感。

因大學曾接觸過Python程式編程，並對此產生了濃厚興趣，主動報名參加桃竹苗分署開設的「ERP企業資訊系統設計與手機應用」職業訓練課程，從零開始學習，希望能藉由訓練，提升自己在職場所需的專業技能。

在參訓初期，林晏伶即面對C#語言和後端資料庫操作的學習挑戰，因為缺乏相關背景，遇到不少困難，但她並未放棄。在授課老師的指導下，她循序漸進，逐步克服難題，慢慢累積知識並提升專業技能。歷經900多個小時的努力，她從軟體開發門外漢成功蛻變為具備扎實技術的專業人士，並順利取得WORKFLOW ERP企業證照。

目前，她在電子業大廠擔任軟體工程師，負責MES生產流程系統的規畫、開發與維護工作，薪資也大幅成長；負責教學老師蔡宏松老師表示，學習程式時，方法至關重要，分署會利用詳盡範例，採取導引式學習，由老師示範，再由學員一步步練習，直到熟練掌握。

桃竹苗分署長賴家仁表示，桃竹苗分署結合業界專業師資與設施設備，並為遠地學員提供住宿，創造良好的學習環境。明年將開設115班職前訓練課程，提供2980個訓練崗位，歡迎15歲以上需要學習工作技能及失、待(轉)業的民眾報名參加職訓。更多課程詳情請上台灣就業通網或桃竹苗分署網站查詢。