桃婦幼局、智發會成立近1年做了哪些事？張善政：雙引擎

桃園市長張善政今天在捷運綠線北機廠主持市政會議，同時說明就職兩年建設成果，並認為今年初才成立的婦幼局、智發會像「雙引擎」已經看見成效。

張善政表示，市府今年初組織改造，原來的研考會和資科局合併成智慧城鄉發展委員會，還成立婦幼發展局。這不只是兩個單位，而是兩個重要引擎。智發會要用智慧科技協助局處推動智慧城市，前市府在這方面只看到水務局得了智慧城市的獎。

為什麼其他的局處沒在智慧城市上面有所掌握？張善政認為有能力但是沒有動力，動力要來自於統籌的方向，每一個局處都要動起來。智發會基本上就是透過原來研考會跨局處的協調考核功能，再把原來資科局的專業能力普及到每一個局處；每個局處其實只要有智慧科技的基本觀念，再結合自己的專業結合，就能做很大的發揮。

張善政也說明，成立婦幼局不是只立一個局，背後包含結合社會、衛生、勞動、教育等局，打造一個能面對少子化問題的婦幼局，讓年輕媽媽或年輕夫婦勇於生兒育女，養育兒女的大環境，因此需要婦幼局、智發局「雙引擎」，打造一個友善生兒育女的環境；兩年前幼兒臨托只有兩處，現在增加37處。

張善政智發會推動智慧科技成效，舉例過去兩年推出超過100個智慧城市的專案，包括環保局運用AI環境汙染辨識系統處理噪音、水、空氣、環境問題，在不增加人力情況之下稽查效率提升50%以上。

張善政不諱言交通是團隊的痛，但是運用智慧科技，串聯幾個關鍵的路口紅綠燈，做到號誌的秒數最佳化。舉例國道2號（機場經中山高到大溪、二高）大園、大竹交流道附近路口來，平均等待時間可以少5到10秒。「大家會說5到10秒沒有很多啊，但是你會開車的話問問自己，等一個紅綠燈等多久？大概半分鐘到一分鐘之間，能夠砍5到10秒鐘，比例上是很高的」，張善政說明智慧科技在這方面的成效。

另外，團隊很在意救護車是不是能及時把病人送到醫院，於是推動「救護一路通」，從聖保祿醫院做起，運用智幫科技在醫院的前面約1公里劃出一個區域稱「電子圍籬」，不是真的圍籬，該區域原來到聖保祿要4分鐘，現在平均時間為2分40秒，最快的一個案40秒。急診室知道說分秒必爭，多兩分鐘說不定就是一條命，救護優先道可以拯救很多人命。

張善政說市府編預算讓學生有免費的營養午餐，不只是吃物美價廉的午餐，如果能夠好好的把營養午餐做好，讓小學六年、國中三年健健康康，那這個同學，相信會長得非常健康，智力發展完整，未來10年、20年會是健康的桃園市民，有一部分的基礎來自於營養午餐。學生吃營養午餐不是只有回家告訴爸爸媽媽「今天學校吃得很好吃」，不是如此而已。

張善政強調，每一個人總有任期，總有退休的時候，他要講的是在桃園，每一個人都是承先啟後；在承先啟後的時候，希望的是為桃園留下一些可以影響長長久久的，不是只有工程。我常常用舊金山大橋的例子說土木工程很偉大，舊金山大橋設計人已經不在世界上了，但是舊金山大橋還是大家去舊金山觀光必看的景點。