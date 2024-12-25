年關前大促銷！台中日曜天地推「全民運動月」 祭最低2折起優惠

年關將屆，台中市日曜天地OUTLET看好民眾冬天也有換裝運動服的需求，27日起推出「全民運動月」促銷活動，一口氣匯集了20多個國際品牌，包括有Adidas、NIKE、New Balance、PUMA、SKECHERS、CONVERSE等，希望能讓民眾從運動服飾到鞋包配件一站購足。

尤其是，因為這是年未促銷，因此日曜天地OUTLET祭出最低2折起的優惠，還有多款990元，千元有找限量商品，無論是哪個年齡層都有折扣。

日曜天地OUTLET說，隨著運動蔚為風潮，運動機能、休閒等類型服飾，成為消費者衣櫃中不可或缺的時尚單品。因此，他們瞄準消費者需求，從27日起至明年1月13日，前後18天推出「全民運動月」，專為熱愛運動與時尚的消費族群打造，不僅有戶外運動鞋款及服飾配件，更有跑步、健身、瑜伽等多場景所需配件等。

「全民運動月」匯集了20多個國際品牌，包括Adidas人氣運動套裝、NIKE經典鞋款，更有近年引起年輕人話題New Balance、知名韓星代言運動時尚PUMA、SKECHERS、CONVERSE等，涵括運動服飾、鞋包及各種運動週邊商品配件。

日曜天地OUTLET說，他們以全年最超值的優惠價格與充足貨源，迎戰年末購物季。同時，他們也打造最完整的運動商品陣容，從跑步、瑜伽、重訓到日常休閒穿搭需求等配件，一應俱全，方便消費者過年前，都能購得最超值的運動配件商品，一起加入運動行列，享受健康生活之餘，也能省荷包。

年關將屆，台中市日曜天地OUTLET看好民眾冬天也有換裝運動服的需求，27日起推出「全民運動月」促銷活動。圖／日曜天地OUTLET提供