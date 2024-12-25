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路況不佳坑洞多…議員批十八尖山只修500公尺 新竹市府回應了
新竹市公園及觀光區設施維護管理中心於12月16日至20日進行十八尖山路面刨鋪工程，不過市議員劉彥伶卻指出，步道有3公里，但市府一次只修500公尺，重鋪狀況也不佳，修路前方不到1公尺就有一個洞。市府表示，將採取分次、逐年、逐段修補。
新竹市公園及觀光區設施維護管理中心指出，十八尖山擁有豐富的自然生態資源，是市民喜愛的運動健行、爬山賞景好去處。為提供市民更舒適、優質的休閒環境，市府已於12月16日至20日將第一公廁後方景觀平台起約500公尺路面刨鋪改善。
不過劉彥伶卻接獲跑友陳情指出，3公里步道只修了500公尺，且連最基本的、最有感的柏油鋪面維護都做不好。好笑的是，修路前方不到1公尺就有一個洞，前面那一段坑坑疤疤，已經多年沒有人理，「十八尖山修路擠牙膏，依照進度可以修到天荒地老，真是很大的諷刺」。
劉彥伶表示，她詢問相關單位，為何修路只修500公尺，結果竟是當時城銷處經費編列不足，她也質疑，怎麼出國的經費可以越編越高，新竹市民常常要去的十八尖山遇到要鋪柏油時卻說沒經費？難怪市政成績每況愈下、一蹶不振，全國施政民調墊底不是沒有原因的。
新竹市公園及觀光區設施維護管理中心回應，十八尖山柏油路面現已完成第一公廁後方觀景平台起約500米的路段刨鋪，針對議員劉彥伶提及現況坑洞問題，為降低影響民眾使用權益，全區採取分次、逐年、逐段鋪設，另有關局部路面坑洞將先請廠商全面盤點後，並予優先派工施作修補，提供民眾優質的休憩場域。
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