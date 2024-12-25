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美學至上 典禮媲美金馬頒獎 鄭朝方就職竹北市長2周年

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方就職2周年典禮，他承諾接下來2年繼續打造竹北為美學科技城。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市長鄭朝方就職2周年典禮，他承諾接下來2年繼續打造竹北為美學科技城。記者巫鴻瑋／攝影

竹北市長鄭朝方就職2周年典禮今天上午在竹北享平方百老匯影城舉辦，同時為「影平方竹北攝影獎」頒獎，典禮以「金馬金鐘金曲」等級規畫，頒獎嘉賓更邀請到潘若迪、馬力歐，綜藝笑果十足，鄭朝方細數上任以來政績「2年當4年拚」，未來2年還要繼續「美學至上」打造竹北為美學科技城。

鄭朝方致詞時表示，竹北市即將在明年成為全台人口第一多縣轄市，竹北平均年齡更已是全台最年輕，因此育兒政策一直是竹北市公所施政重點，不僅明年3到6歲每年補助6千元即將上路，產檢補助、廣辦免費親子教育講座、新手爸媽課程、0到6歲免費幼兒早療、科技教育等政策，都已陸續實施。

工程方面，鄭朝方也自豪自己重視藝文、美學，竹北不僅要打造為科技城，更講究「美學至上」的承諾，要打造美學生活，公共建設不僅要更有效率、功能性，同時也要兼顧美觀，例如「竹北燈」，即是將路燈照明融入美學照明設計，讓「美」成為一種竹北印象，同時公有停車場也廣設300座充電樁，方便竹北的電動車主，要讓科技城名符其實。

他提到，他上任以來持續向中央爭取預算振興「竹北西區」，例如「武陵路斷頭橋」已經動工續建，即將以台一線替代道路貫穿竹北西區，未來將可大幅改善竹北西區交通路網便捷。

鄭朝方自豪上任以來政見達成率已達91%，最要感謝的是竹北市公所所有伙伴、一級主管，他也自謙「市長不是萬能的」，因此在規畫施政時，大力倚重專家、市政顧問意見，相信市民能夠感受「竹北隊」在公共建設、美學設計上的努力，期待明年「竹北超越竹北」。

典禮上鄭朝方也為影平方竹北攝影獎頒獎，潘若迪與馬力歐擔任頒獎嘉賓時笑料十足，潘若迪更向鄭朝方開玩笑稱，只有竹北請得到「席琳『迪』翁」來頒獎，馬力歐也說自己是有小孩的父親，能夠感受到竹北在營造友善育兒環境上的努力。

整場典禮以「3金」規格打造，鄭朝方希望竹北美學能被全台灣看見，讓竹北人擁有光榮感，他也承諾接下來的任期，會繼續為竹北、大新竹努力。

鄭朝方率「竹北隊」市公所一級主管向市民致謝，承諾未來繼續為市政努力。記者巫鴻瑋／攝影
鄭朝方率「竹北隊」市公所一級主管向市民致謝，承諾未來繼續為市政努力。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市民代表會主席林啟賢（右）與副主席葉信輝（左」盛裝出席，更學起金馬頒獎，現場即興雙人相聲。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市民代表會主席林啟賢（右）與副主席葉信輝（左」盛裝出席，更學起金馬頒獎，現場即興雙人相聲。記者巫鴻瑋／攝影
影平方竹北攝影獎頒獎，由竹北市長鄭朝方（中）頒贈獎狀。記者巫鴻瑋／攝影
影平方竹北攝影獎頒獎，由竹北市長鄭朝方（中）頒贈獎狀。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市長鄭朝方細數上任2年以來的政績，政見達成率達91%。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市長鄭朝方細數上任2年以來的政績，政見達成率達91%。記者巫鴻瑋／攝影
潘若迪、馬力歐擔任攝影獎頒獎嘉賓，用綜藝效果逗得台下觀禮市民笑聲不斷。記者巫鴻瑋／攝影
潘若迪、馬力歐擔任攝影獎頒獎嘉賓，用綜藝效果逗得台下觀禮市民笑聲不斷。記者巫鴻瑋／攝影

竹北 鄭朝方

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