美學至上 典禮媲美金馬頒獎 鄭朝方就職竹北市長2周年

竹北市長鄭朝方就職2周年典禮今天上午在竹北享平方百老匯影城舉辦，同時為「影平方竹北攝影獎」頒獎，典禮以「金馬金鐘金曲」等級規畫，頒獎嘉賓更邀請到潘若迪、馬力歐，綜藝笑果十足，鄭朝方細數上任以來政績「2年當4年拚」，未來2年還要繼續「美學至上」打造竹北為美學科技城。

鄭朝方致詞時表示，竹北市即將在明年成為全台人口第一多縣轄市，竹北平均年齡更已是全台最年輕，因此育兒政策一直是竹北市公所施政重點，不僅明年3到6歲每年補助6千元即將上路，產檢補助、廣辦免費親子教育講座、新手爸媽課程、0到6歲免費幼兒早療、科技教育等政策，都已陸續實施。

工程方面，鄭朝方也自豪自己重視藝文、美學，竹北不僅要打造為科技城，更講究「美學至上」的承諾，要打造美學生活，公共建設不僅要更有效率、功能性，同時也要兼顧美觀，例如「竹北燈」，即是將路燈照明融入美學照明設計，讓「美」成為一種竹北印象，同時公有停車場也廣設300座充電樁，方便竹北的電動車主，要讓科技城名符其實。

他提到，他上任以來持續向中央爭取預算振興「竹北西區」，例如「武陵路斷頭橋」已經動工續建，即將以台一線替代道路貫穿竹北西區，未來將可大幅改善竹北西區交通路網便捷。

鄭朝方自豪上任以來政見達成率已達91%，最要感謝的是竹北市公所所有伙伴、一級主管，他也自謙「市長不是萬能的」，因此在規畫施政時，大力倚重專家、市政顧問意見，相信市民能夠感受「竹北隊」在公共建設、美學設計上的努力，期待明年「竹北超越竹北」。

典禮上鄭朝方也為影平方竹北攝影獎頒獎，潘若迪與馬力歐擔任頒獎嘉賓時笑料十足，潘若迪更向鄭朝方開玩笑稱，只有竹北請得到「席琳『迪』翁」來頒獎，馬力歐也說自己是有小孩的父親，能夠感受到竹北在營造友善育兒環境上的努力。