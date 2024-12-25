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苗縣「頭份交流道產業園區開發」說明會 地主參與踴躍

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
昨晚首場「頭份交流道周邊產業園區開發範圍勘選及可行性評估先期規畫案」地主說明會，現場鄉親參與踴躍，縣府也藉此聽取地方聲音。圖／苗栗縣政府提供
昨晚首場「頭份交流道周邊產業園區開發範圍勘選及可行性評估先期規畫案」地主說明會，現場鄉親參與踴躍，縣府也藉此聽取地方聲音。圖／苗栗縣政府提供

因應行政院核定「桃竹苗大矽谷推動方案」，苗栗縣政府立即啟動「頭份交流道周邊產業園區開發範圍勘選及可行性評估先期規畫案」，昨晚間舉辦地主說明會，向地方說明未來可能的辦理方向及意願調查方式，現場鄉親參與踴躍，縣府也藉此聽取地方聲音。

縣府表示，先期規畫案透過專業顧問團隊分析頭份交流道周邊農業區合適開發範圍及評估相關法令環境等開發可行性，舉辦這場說明會主要是希望透過綜合討論，提出針對未來頭份地區產業用地空間規畫建議。

針對會中地方表達為何沒有踐行協議價購程序、未來是否會規畫住宅區以及規畫工業區難以利用等疑問，縣府也逐一說明。

縣府表示，本案目前正在辦理可行性規畫，確認合宜的園區開發範圍，後續再進行都市計畫變更以及區段徵收程序，未來辦理區段徵收時，一定會依法辦理協議價購程序。另外，

由於區內尚有既有住宅聚落，未來除規畫產業專用區外，都市計畫及區段徵收程序，也會適度規畫安置住宅，讓居民可以安心居住。

至於地價補償會在區段徵收階段按市價補償，土地權利價值也按市價評議後價格估算；產業專用區使用是按照「產業創新條例」規定訂定，並以產業使用為主，如地主有相關使用建議，可提供意見供後續都市計畫變更時參考。

縣府並預告27日下午2點30分在「頭份市中山堂」辦理第二場高速公路以西的地主說明會，歡迎地主們與會了解；另籲請地主於114年1月17日前填寫意見調查問卷，以供作本案可行性評估及範圍勘選作業的參考。

區段徵收 都市計畫 頭份

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