2025跨年龍潭大池煙火秀300秒 多80秒炫麗夜空有看頭

進入2024年尾聲倒數，12月31日桃園市2025龍潭大池跨年煙火音樂會來了，市政府文化局今天上午表示，今年龍潭大池跨年煙火音樂會，有結合大型幻術的「火光幻影秀」及火舞勾勒水火同源美景，長達「300秒」聲光煙火秀，炫麗較去年多出80秒，點亮龍潭夜空迎接2025新年。

龍潭知名景點龍潭大池去年完成吊橋及燈光照明設施後，大池．吊橋夜景更美，今年吸引許多遊客及情侶約會遊憩去處，繼去年之後，今年2025龍潭大池跨年煙火音樂會邁入第四年，有別市政府的跨年晚會，由市府文化局等局處及龍潭區公所在龍潭景點辦理跨年煙火音樂會，與龍潭鄉親同樂。

市府文化局表示，這項跨年煙火音樂會自12月31日午後拉開序幕，以龍潭大池西岸水上舞臺為系列表演平臺，各表演團體輪番上陣，下午3時起，文化局主辦的「火光幻影秀」，由「驚天魔術特技團」帶來結合大型幻術、互動與刺激的魔術特技秀，緊再由「即將成真火舞團」在龍潭大池背景下，演出火舞勾勒水火同源美景，帶給跨年民眾不同視覺饗宴。

當天晚上7時由客家局「嗨客慶新年」登場，由龍潭在地的排舞班、舞團舞姿開場，再由客家的謝宇威樂團演出傳統台灣歌謠改編曲及現代創作音樂；青年局在晚上9時推出壓軸節目「好young show time夜」，邀請桃園星人秀的高中職學生優秀歌手、熱舞團體、樂團及校園嘻哈、韓舞社接力演出，展現年輕活力，陪伴現場民眾一起倒數，最後長達300秒的煙火秀，超過去年220秒，在夜空燦爛迎接新的一年。