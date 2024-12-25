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2025跨年龍潭大池煙火秀300秒 多80秒炫麗夜空有看頭

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
2025桃園龍潭大池跨年煙火音樂會，有精彩火光幻影秀多個節目表演及長達300秒煙火秀。圖／市府文化局提供
2025桃園龍潭大池跨年煙火音樂會，有精彩火光幻影秀多個節目表演及長達300秒煙火秀。圖／市府文化局提供

進入2024年尾聲倒數，12月31日桃園市2025龍潭大池跨年煙火音樂會來了，市政府文化局今天上午表示，今年龍潭大池跨年煙火音樂會，有結合大型幻術的「火光幻影秀」及火舞勾勒水火同源美景，長達「300秒」聲光煙火秀，炫麗較去年多出80秒，點亮龍潭夜空迎接2025新年。

龍潭知名景點龍潭大池去年完成吊橋及燈光照明設施後，大池．吊橋夜景更美，今年吸引許多遊客及情侶約會遊憩去處，繼去年之後，今年2025龍潭大池跨年煙火音樂會邁入第四年，有別市政府的跨年晚會，由市府文化局等局處及龍潭區公所在龍潭景點辦理跨年煙火音樂會，與龍潭鄉親同樂。

市府文化局表示，這項跨年煙火音樂會自12月31日午後拉開序幕，以龍潭大池西岸水上舞臺為系列表演平臺，各表演團體輪番上陣，下午3時起，文化局主辦的「火光幻影秀」，由「驚天魔術特技團」帶來結合大型幻術、互動與刺激的魔術特技秀，緊再由「即將成真火舞團」在龍潭大池背景下，演出火舞勾勒水火同源美景，帶給跨年民眾不同視覺饗宴。

當天晚上7時由客家局「嗨客慶新年」登場，由龍潭在地的排舞班、舞團舞姿開場，再由客家的謝宇威樂團演出傳統台灣歌謠改編曲及現代創作音樂；青年局在晚上9時推出壓軸節目「好young show time夜」，邀請桃園星人秀的高中職學生優秀歌手、熱舞團體、樂團及校園嘻哈、韓舞社接力演出，展現年輕活力，陪伴現場民眾一起倒數，最後長達300秒的煙火秀，超過去年220秒，在夜空燦爛迎接新的一年。

龍潭地區在龍潭大池之外，周邊景點有台灣客家茶文化館、台灣文學之母鍾肇政故居及龍元宮商圈等地，民眾在等候跨年倒數、煙火秀前，也可夜訪龍潭、體驗在地美食，感受不同聲光魅力。

2025桃園龍潭大池跨年煙火音樂會，今年長達300秒煙火秀炫麗比去年增加80秒吸睛。圖／市府觀旅局提供
2025桃園龍潭大池跨年煙火音樂會，今年長達300秒煙火秀炫麗比去年增加80秒吸睛。圖／市府觀旅局提供
2025桃園龍潭大池跨年煙火音樂會，有精彩火光幻影秀多個節目表演及長達300秒煙火秀。圖／市府文化局提供
2025桃園龍潭大池跨年煙火音樂會，有精彩火光幻影秀多個節目表演及長達300秒煙火秀。圖／市府文化局提供

跨年晚會 音樂會 龍潭大池

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