鍾東錦2周年藍軍議員高度肯定 民進黨：還有進步空間

無黨籍苗栗縣長鍾東錦就職2周年，議會國民黨團總召集人鄭碧玉、無黨籍勤政聯盟總召集人徐永煌都高度肯定，徐永煌還打了90分的高分，民進黨議員陳光軒則認為與前幾任縣長有不同，但還有進步空間。

這屆縣長選舉，國民黨提名謝福弘，鍾東錦參選，遭開除黨籍，但上任以來，一直以藍營大兵自居，鄭碧玉肯定鍾2年來非常認真，也有能力，可以傾聽不同的聲音，她印象深刻鍾在教育著力甚深，與擔任苗栗縣體育會理事長的議長李文斌合作，激勵體育選手，此外，比賽成績優良的學生，也都接見表揚，榮光時刻成為進步的動力。

徐永煌給鍾縣長施政打90分，他認為鍾縣長很有宏觀，完全掌握苗栗未來發展方向，且反應機智、處理事情的能力很強，了解鄉親的感受，很有同理心。希望大矽谷計畫及銅鑼科園區通往通霄的聯絡道的建設能早日實現，這對海線發展很重要，更能解決就業機會。

陳光軒指出，鍾的決策算果斷，資源分配比較過去幾任縣長相對合理，在議會答詢，面對反對派議員，也能不迴避，直接答詢，但仍有進步的空間，他會盡議員的職責，全力監督施政更貼近民意及需求。

康姓縣民說，給鍾縣長施政打90分以上，他認為鍾縣長很有企業家的魄力與執行力，選舉政見都逐步落實中，且很親民，歌又唱得好聽，很多活動場合，大家都很喜歡鍾縣長台上高歌一曲與民同樂的氣氛。