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迎2025 桃園龍潭大池跨年煙火秀長達300秒

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園知名龍潭大池今年也會舉辦「煙火音樂會」，煙火秀將長達300秒。資料照。圖／桃園市觀旅局提供
桃園知名龍潭大池今年也會舉辦「煙火音樂會」，煙火秀將長達300秒。資料照。圖／桃園市觀旅局提供

2024年即將邁入尾聲，桃園市政府今年除了在高鐵桃園站前舉辦跨年晚會，也將在龍潭大池舉行大池跨年煙火音樂會，屆時跨年倒數將推出長達300秒的煙火，點亮龍潭夜空，讓市民感受不同的聲光魅力。

文化局表示，今年跨年活動自12月31日午後拉開序幕，以「龍潭大池西岸水上舞台」為系列表演平台，各類演出團體輪番上陣，帶來如同花火般絢麗閃耀的藝術饗宴。下午3時起，文化局主辦的火光幻影秀，邀請到優秀演藝團隊「驚天魔術特技團」帶來結合大型幻術、互動與刺激的魔術特技秀，緊接著「即將成真火舞團」將以龍潭大池的水景為背景，搭配火舞勾勒出水火同源美景，帶給民眾不同的視覺經驗。

晚間7時則由客家局「嗨客慶新年」登場，以在地龍潭樂活排舞班、龍潭晨間活力排舞班與莉西雅舞團優美的舞姿開場，再由致力呈現台灣客家音樂獨特性的謝宇威樂團，以傳統台灣歌謠改編曲及現代創作音樂，別具特色。

青年局將於晚間9時推出壓軸節目「好young show time夜」，以支持校園社團及青年展演為核心，邀請桃園星人秀的高中職學生優秀歌手、熱舞團體、樂團以及本市校園嘻哈研究社、韓舞社接力出演，以年輕的活力與熱情，陪伴現場民眾一起倒數，在璀璨的煙火中迎接新的開始。

市府表示，推薦民眾在等待跨年演出時，可至龍潭大池周邊的觀光景點，如台灣客家茶文化館、台灣文學之母鍾肇政的故居及龍元宮商圈等地走訪，體驗在地美食的同時，也探詢當地的草根記憶。

跨年晚會 音樂會 龍潭大池

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