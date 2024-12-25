快訊

國光客運台北車站元旦起結束營業 4路線改乘車處「要爬4樓」

Uber Eats併購foodpanda沒了！公平會禁止結合

美國AI政策大翻轉？創新競爭即將掛帥

就職兩周年鍾東錦自打70多分 宣示大矽谷計畫趕上新竹

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦就職2周年，今天「向鄉親報告施政成果並擘畫未來願景」，太太陳美琦獻花。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦就職2周年，今天「向鄉親報告施政成果並擘畫未來願景」，太太陳美琦獻花。記者范榮達／攝影

苗栗縣長鍾東錦就職2周年，他自打分數70多分，強調「在變得更好之前，沒有終點！」並宣示緊鑼密鼓推動大矽谷計畫，趕上新竹的進度，打造「苗栗觀光科技新都心」。

鍾東錦就職2周年，今天「向鄉親報告施政成果並擘畫未來願景」，縣府大廳前縣長徐耀昌、立委陳超明等人冠蓋雲集，展現高人氣，鍾東錦與太太陳美琦十指交扣走紅地毯進場，現場如雷掌聲，氣氛相當熱絡。

鍾東錦受訪表示，給自己及給團隊70多分，因為已是第二年，縣政上軌道，他越來越有信心，「在變得更好之前，沒有終點！」未來將繼續堅持該做就要做到底，要做就要做到最好的精神，帶領團隊讓鄉親更有幸福感和榮譽感。

他要感謝總統賴清德兌現大矽谷計畫，行政院今年9月核定，縣府整備配合，包括頭份、竹南及後龍共960公頃儲備用地，緊鑼密鼓規劃配套措施並舉辦聯合座談會，新竹科學園區第三期計畫，新竹縣已推動10多年，希望苗栗可以趕上，並配合爭取苗栗科學實驗中學設立。

至於2年來最大政績亮點，鍾東錦認為是鄉鎮市長參加縣務會議，成了溝通平台，凝聚共識解決事情，例如敬老禮金，縣府發送2節，公所負擔1節，縣府、公所一體，也讓長輩有感。

未來的施政，鍾東錦喊話中央一起拚建設，苗栗縣警局廳舍老舊，遷建至體育場旁盡快推動，騰出的縣警局，計畫推動總圖書館，另，苗栗縣內許多學校老舊，但改善經費龐大，中央補助一年的額度僅有3億元，因此明年只能做苗栗市大倫國中，像後龍鎮維真國中等校也亟待改善，希望中央有更多的挹注。

鍾東錦今天施政成果，並提出5個面向，包括招商躍進、能源轉型，鞏固建設、宜居城市，加值山海觀光、推廣特色農業，厚植教育競爭力、完善全齡照顧網，促進族群共榮、支持青年發展。

他說，回顧主政以來的700多個日子，要感謝鄉親對縣政的支持，立委陳超明、邱鎮軍幫忙在中央發聲爭取建設經費，還有議長李文斌、副議長張淑芬和全體議員督促指教，及鄉鎮市長的協力合作，縣府團隊才能毫無懸念全力衝刺縣政，穩健前行。

新竹 鍾東錦

延伸閱讀

財劃法修正恐限縮中央補助 苗栗縣長鍾東錦：縣府有盤算

苗縣客家文學花園第3期動土 盼打造觀光新亮點

斥資1.9億元 苗縣128線烏眉國中路段拓寬工程完工

財劃法三讀通過 鍾東錦：怨沒 沒怨少

相關新聞

迎2025 桃園龍潭大池跨年煙火秀長達300秒

2024年即將邁入尾聲，桃園市政府今年除了在高鐵桃園站前舉辦跨年晚會，也將在龍潭大池舉行大池跨年煙火音樂會，屆時跨年倒數...

美學至上 典禮媲美金馬頒獎 鄭朝方就職竹北市長2周年

竹北市長鄭朝方就職2周年典禮今天上午在竹北享平方百老匯影城舉辦，同時為「影平方竹北攝影獎」頒獎，典禮以「金馬金鐘金曲」等...

2周年成果展桃市政會議移北機廠 張善政：這裡曾是死結

桃園市長張善政今天就職兩周年，市府市政會議移至捷運綠線北機廠舉行，同時首次公開才進廠的捷運綠線第一輛列車，紫、相間鮮艷的...

苗縣「頭份交流道產業園區開發」說明會 地主參與踴躍

因應行政院核定「桃竹苗大矽谷推動方案」，苗栗縣政府立即啟動「頭份交流道周邊產業園區開發範圍勘選及可行性評估先期規畫案」，...

2025跨年龍潭大池煙火秀300秒 多80秒炫麗夜空有看頭

進入2024年尾聲倒數，12月31日桃園市2025龍潭大池跨年煙火音樂會來了，市政府文化局今天上午表示，今年龍潭大池跨年...

鍾東錦2周年藍軍議員高度肯定 民進黨：還有進步空間

無黨籍苗栗縣長鍾東錦就職2周年，議會國民黨團總召集人鄭碧玉、無黨籍勤政聯盟總召集人徐永煌都高度肯定，徐永煌還打了90分的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。