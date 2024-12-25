就職兩周年鍾東錦自打70多分 宣示大矽谷計畫趕上新竹

苗栗縣長鍾東錦就職2周年，他自打分數70多分，強調「在變得更好之前，沒有終點！」並宣示緊鑼密鼓推動大矽谷計畫，趕上新竹的進度，打造「苗栗觀光科技新都心」。

鍾東錦就職2周年，今天「向鄉親報告施政成果並擘畫未來願景」，縣府大廳前縣長徐耀昌、立委陳超明等人冠蓋雲集，展現高人氣，鍾東錦與太太陳美琦十指交扣走紅地毯進場，現場如雷掌聲，氣氛相當熱絡。

鍾東錦受訪表示，給自己及給團隊70多分，因為已是第二年，縣政上軌道，他越來越有信心，「在變得更好之前，沒有終點！」未來將繼續堅持該做就要做到底，要做就要做到最好的精神，帶領團隊讓鄉親更有幸福感和榮譽感。

他要感謝總統賴清德兌現大矽谷計畫，行政院今年9月核定，縣府整備配合，包括頭份、竹南及後龍共960公頃儲備用地，緊鑼密鼓規劃配套措施並舉辦聯合座談會，新竹科學園區第三期計畫，新竹縣已推動10多年，希望苗栗可以趕上，並配合爭取苗栗科學實驗中學設立。

至於2年來最大政績亮點，鍾東錦認為是鄉鎮市長參加縣務會議，成了溝通平台，凝聚共識解決事情，例如敬老禮金，縣府發送2節，公所負擔1節，縣府、公所一體，也讓長輩有感。

未來的施政，鍾東錦喊話中央一起拚建設，苗栗縣警局廳舍老舊，遷建至體育場旁盡快推動，騰出的縣警局，計畫推動總圖書館，另，苗栗縣內許多學校老舊，但改善經費龐大，中央補助一年的額度僅有3億元，因此明年只能做苗栗市大倫國中，像後龍鎮維真國中等校也亟待改善，希望中央有更多的挹注。

鍾東錦今天施政成果，並提出5個面向，包括招商躍進、能源轉型，鞏固建設、宜居城市，加值山海觀光、推廣特色農業，厚植教育競爭力、完善全齡照顧網，促進族群共榮、支持青年發展。

他說，回顧主政以來的700多個日子，要感謝鄉親對縣政的支持，立委陳超明、邱鎮軍幫忙在中央發聲爭取建設經費，還有議長李文斌、副議長張淑芬和全體議員督促指教，及鄉鎮市長的協力合作，縣府團隊才能毫無懸念全力衝刺縣政，穩健前行。