動作快！竹市大型家具清運明年春節前採每日限量登記

農曆春節即將到來，新竹市環保局考量過年期間清潔隊人力與資源調配，2025年1月1日至27日大型家具清運服務採每日限量登記，除夕至大年初五則暫停大型家具預約登記及清運服務，提醒民眾提前申請預約清理。

新竹市環保局說明，農曆春節期間大型家具清運自2016年起改為「全年不限量、不限次」免費清運，以往農曆春節大型家具採「各里定點」清運方式，卻因部分民眾違規棄置廢棄物，甚至有外縣市或業者傾倒大量垃圾，導致髒亂點增加。自從改為「全年」免費清運後，有效杜絕髒亂點，經統計今年1月至11月，共計清運大型家具2萬9124件、2695公噸。

環保局說明，大型家具免費清運服務項目僅限一般家具及家電，不包括裝潢、訂製家具、滅火器及環境部公告應回收的廢棄物。家戶產生的按摩椅、健身器材等若屬一般廢棄物，15公斤以下應交付垃圾車處理，可回收物則交付資源回收車；超過15公斤需自行委託合法清運機構處理或繳納代清除費申請環保局派車清運。

環保局提醒，民眾清運大型家具或家電時，應合法登記處理，切勿隨意棄置，違者將依廢棄物清理法處1200元以上、6000元以下罰鍰。若需大型家具清運服務，只需於上班日撥打03-5388406向清潔隊預約，並在指定時間將大型家具放置於住家門口或巷口，並請民眾於家具上張貼告示，說明該家具已登記並將於指定日期由清潔隊派員清運，避免造成髒亂點，亦能協助清潔隊員清楚辨識清運項目。