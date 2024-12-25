聽新聞
0:00 / 0:00
桃園跨年 機捷41小時不打烊
桃園跨年晚會31日將在高鐵桃園站前廣場登場，天團五月天本周起也要在附近的桃園棒球場連辦6場演唱會，桃捷公司昨宣布，機場捷運跨年夜連續41小時不打烊，五月天演唱會期間機動加開列車班次。大新竹跨年晚會將在竹縣府前縣政六路登場，祭出4階段交通管制。
桃園跨年晚會卡司陣容陸續公布，有歌手丁噹、陳芳語、范逸臣與小男孩樂團等，邀南韓人氣偶像姜丹尼爾與音樂人DAYCHILD獨家演出。中壢青埔年底除了迎來跨年晚會，五月天28日起至明年1月初將重返樂天桃園棒球場辦6場演唱會。
演唱會帶來龐大人潮，交通疏運考驗大。桃捷公司昨宣布，31日跨年夜當天，機場捷運從早上6時一路營運至2025年1月1日晚上11時，普通車長達41小時不打烊，直達車維持原時刻表運行。
另，大新竹跨年晚會今年輪到竹縣舉辦，將於竹縣府前縣政六路登場。竹北警方昨宣布4階段交通管制，昨天中午起啟動第1階段交管、封閉縣政六路搭建舞台，之後陸續擴大管制，31日晚上6時後為第4階段交管，活動會場周邊多個路口管制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言