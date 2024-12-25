桃園跨年 機捷41小時不打烊

桃園跨年晚會31日將在高鐵桃園站前廣場登場，天團五月天本周起也要在附近的桃園棒球場連辦6場演唱會，桃捷公司昨宣布，機場捷運跨年夜連續41小時不打烊，五月天演唱會期間機動加開列車班次。大新竹跨年晚會將在竹縣府前縣政六路登場，祭出4階段交通管制。

桃園跨年晚會卡司陣容陸續公布，有歌手丁噹、陳芳語、范逸臣與小男孩樂團等，邀南韓人氣偶像姜丹尼爾與音樂人DAYCHILD獨家演出。中壢青埔年底除了迎來跨年晚會，五月天28日起至明年1月初將重返樂天桃園棒球場辦6場演唱會。

演唱會帶來龐大人潮，交通疏運考驗大。桃捷公司昨宣布，31日跨年夜當天，機場捷運從早上6時一路營運至2025年1月1日晚上11時，普通車長達41小時不打烊，直達車維持原時刻表運行。

另，大新竹跨年晚會今年輪到竹縣舉辦，將於竹縣府前縣政六路登場。竹北警方昨宣布4階段交通管制，昨天中午起啟動第1階段交管、封閉縣政六路搭建舞台，之後陸續擴大管制，31日晚上6時後為第4階段交管，活動會場周邊多個路口管制。