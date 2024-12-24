快訊

大法官人選全滅 賴總統如何再提名？學者建議政黨協商

越野跑者尖石山區失聯2天…家屬急尋 80米深谷尋獲遺體

耶誕節回溫、降雨趨緩！周五冷氣團來襲低溫10度 跨年夜天氣曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

沒參加施政兩周年記者會 高虹安當耶誕老公公另類現身

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
高虹安今在耶誕夜化身耶誕老公公，到新竹仁愛兒童之家送上耶誕禮物，強調要「成為孩子們的耶誕老公公」，用另類方式現身。記者王駿杰／翻攝自高虹安臉書
高虹安今在耶誕夜化身耶誕老公公，到新竹仁愛兒童之家送上耶誕禮物，強調要「成為孩子們的耶誕老公公」，用另類方式現身。記者王駿杰／翻攝自高虹安臉書

新竹市政府市政團隊施政屆滿2年，今舉辦「施政2周年感恩記者會」，外傳前市長高虹安有意出席記者會，但為了不讓記者會模糊焦點，最後仍婉拒市府邀約。不過，高虹安今在耶誕夜化身耶誕老公公，到新竹仁愛兒童之家送上耶誕禮物，強調要「成為孩子們的耶誕老公公」，用另類方式現身。

高虹安在臉書PO文，指小時候總是在耶誕夜，小心翼翼掛上襪子，期待能親眼看見耶誕老公公和麋鹿雪橇來送禮物，甚至還認真計算，耶誕老公公抵達每家每戶該有的速度為何，這樣天真的童年，就在某一年爸爸太過大聲地塞禮物時，畫下完美的句點。

因此，耶誕節是非常特別的節日，無論大人小孩都期待。高虹安說，今年的耶誕夜前夕，她來到了新竹仁愛兒童之家，為孩子們送上一份份溫暖的聖誕禮物。「市長姊姊又來看我們了！」孩子們一個個撲了上來，握著她的手，分享著他們的故事。

高虹安說，沒想到成為大人、市長的她，還是收到好多、好多的耶誕祝福！她記得每一次到育幼院，總有好多興奮的孩子，其中一位是小辰（化名），對方將自己的畫作送給她，作為今年的聖誕禮物！真的很感動！

高虹安說，今年，她也和去年一樣，參加了新竹市政府的「心願卡圓夢計畫」，孩子許願希望收到彩色筆，因此她也在文具店挑選了一套60色馬克筆，送到孩子的家中，祝福她能更盡興地揮灑色彩、探索世界。總有一天孩子會長大，也會成為下一代的耶誕老公公，就這樣把愛傳下去，一起守護更多孩子的夢想。

高虹安今在耶誕夜化身耶誕老公公，到新竹仁愛兒童之家送上耶誕禮物，並與孩童互動。記者王駿杰／翻攝自高虹安臉書
高虹安今在耶誕夜化身耶誕老公公，到新竹仁愛兒童之家送上耶誕禮物，並與孩童互動。記者王駿杰／翻攝自高虹安臉書
高虹安今在耶誕夜化身耶誕老公公，到新竹仁愛兒童之家送上耶誕禮物，並與孩童互動。記者王駿杰／翻攝自高虹安臉書
高虹安今在耶誕夜化身耶誕老公公，到新竹仁愛兒童之家送上耶誕禮物，並與孩童互動。記者王駿杰／翻攝自高虹安臉書
高虹安今在耶誕夜化身耶誕老公公，到新竹仁愛兒童之家送上耶誕禮物，強調要「成為孩子們的耶誕老公公」，用另類方式現身。記者王駿杰／翻攝自高虹安臉書
高虹安今在耶誕夜化身耶誕老公公，到新竹仁愛兒童之家送上耶誕禮物，強調要「成為孩子們的耶誕老公公」，用另類方式現身。記者王駿杰／翻攝自高虹安臉書

禮物 老公 高虹安

延伸閱讀

影／高虹安未出席施政2年感恩記者會 邱臣遠：她不希望模糊焦點

罷免高虹安第一階段連署過半達1867份 藍議員：別再政治操作

影／逾1個月未公開露面！高虹安頂「新髮型」現身 民眾送暖喊加油

高虹安新造型曝光！女強人變鄰家姐姐 支持者湧入留言

相關新聞

沒參加施政兩周年記者會 高虹安當耶誕老公公另類現身

新竹市政府市政團隊施政屆滿2年，今舉辦「施政2周年感恩記者會」，外傳前市長高虹安有意出席記者會，但為了不讓記者會模糊焦點...

桃園楊梅新公托及親子館開張 托嬰36人明天起受理報名

桃園市長張善政今天下午主持楊梅區四維托嬰中心、親子館及智愛身心障礙者日間照顧服務中心聯合開幕啟用儀式，他看到瑞埔國小附設...

桃園年貨大街1/11封街18天 市府公布範圍、公車改道垃圾清運時間

桃園市政府經發局表示，為了讓民眾能一次購足春節年貨，結合桃園區南門市場資源，明年1月11日（周六）至1月28日（周二），...

被內政部點名 桃市府：明年2月繳交國土功能分區圖

國土計畫法明年將上路，內政部今表示，全國僅剩桃園市未完成縣市層級國土計畫審議，桃市也尚未繳交國土功能分區圖。桃園市都發局...

備戰五月天演唱會、跨年晚會 桃捷加強疏運41小時不打烊

桃園市將在高鐵桃園站前廣場舉辦跨年晚會，卡司陸續公布，還邀來韓星來台，由於附近的桃園棒球場將連續6天迎來五月天演唱會，交...

苗縣出磺坑觀光遊憩園區BOT案 將投入6.7億今動工

苗栗縣政府規畫的公館鄉出磺坑觀光遊憩園區，今天舉辦營運移轉OT+BOT案的新建工程動土典禮，預計興建40間Villas旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。