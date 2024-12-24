沒參加施政兩周年記者會 高虹安當耶誕老公公另類現身

新竹市政府市政團隊施政屆滿2年，今舉辦「施政2周年感恩記者會」，外傳前市長高虹安有意出席記者會，但為了不讓記者會模糊焦點，最後仍婉拒市府邀約。不過，高虹安今在耶誕夜化身耶誕老公公，到新竹仁愛兒童之家送上耶誕禮物，強調要「成為孩子們的耶誕老公公」，用另類方式現身。

高虹安在臉書PO文，指小時候總是在耶誕夜，小心翼翼掛上襪子，期待能親眼看見耶誕老公公和麋鹿雪橇來送禮物，甚至還認真計算，耶誕老公公抵達每家每戶該有的速度為何，這樣天真的童年，就在某一年爸爸太過大聲地塞禮物時，畫下完美的句點。

因此，耶誕節是非常特別的節日，無論大人小孩都期待。高虹安說，今年的耶誕夜前夕，她來到了新竹仁愛兒童之家，為孩子們送上一份份溫暖的聖誕禮物。「市長姊姊又來看我們了！」孩子們一個個撲了上來，握著她的手，分享著他們的故事。

高虹安說，沒想到成為大人、市長的她，還是收到好多、好多的耶誕祝福！她記得每一次到育幼院，總有好多興奮的孩子，其中一位是小辰（化名），對方將自己的畫作送給她，作為今年的聖誕禮物！真的很感動！