桃園登革熱無本土病例 環保局：民眾落實防疫

桃園市環保局表示，根據疾病管制署統計，桃園今年至12月16日有22件境外移入登革熱病例、本土病例無，相較去年同期67件 境外移入27本土40，減少45例。環保局今年仍安排兩次大規模消毒，動員12區中隊及環保志工隊清理及巡查，全力防堵登革熱疫情。

環保局長陳世偉表示，每年4月及8月為登革熱好發季節，桃園市每半年執行506里各1次登革熱大消毒，上半年在6月30日，下半年10月31日完成。另暑假期間也針對校園環境消毒，共計協助506所校園完成消毒，讓學生開學後可安全無虞的上課。

環保局說明，今年也已動員12區中隊及環保志工隊清理孳生源及巡查，共計動員環保志工隊32萬7774人次，清除積水容器5萬9190個，病媒源調查3萬3595處及清除髒亂點4138處。

另今年還建立登革熱防治跨區稽查，針對布氏2級以上區域重點稽核，透過各區評比減少環境髒亂點包括積水容器，聘專家學者無預警現地抽查，如有發現積水容器，立即通知各區中隊複查及改善，共計稽核62里、總點1389處，查獲積水容器115處、髒亂點4處、發現孑孓18處。

環境管理處長張書豪表示，今年鄰近縣市已有本土登革熱疫情，桃園市藉由宣導及民眾落實防疫，今年無本土疫情，很不容易。根據衛生局病媒蚊誘卵桶監測結果加強複查及宣導，且環境部補助採購各種防疫物資，提供12區中隊執行環境衛生巡檢，有效提升人員巡檢安全防護，呼籲民眾主動進行家戶孳生源清除，並以落實「巡、倒、清、刷」4步，共同防疫。