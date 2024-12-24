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桃園楊梅新公托及親子館開張 托嬰36人明天起受理報名

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（後排左五）主持楊梅四維托嬰中心、親子館及智愛身心障礙者日間照顧服務中心開幕。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（後排左五）主持楊梅四維托嬰中心、親子館及智愛身心障礙者日間照顧服務中心開幕。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天下午主持楊梅區四維托嬰中心、親子館及智愛身心障礙者日間照顧服務中心聯合開幕啟用儀式，他看到瑞埔國小附設幼兒園小朋友可愛表演，十分開心，張善政說，桃園是快速成長城市，許多年輕夫妻婦搬來桃園，市府需設更多托嬰、親子館設施，讓年輕市民無後顧之憂。

位於楊梅區埔心的楊梅區四維托嬰中心、親子館及智愛身心障礙者日間照顧服務中心聯合開幕啟用，其中四維托嬰中心為桃園第54處公托家園、四維親子館為第25處親子館，2場館分別提供2歲以下嬰幼兒托育服務及0至6歲幼兒及照顧者所需的托育資源，幫助年輕家庭托嬰、托育困擾。

這項聯合啟用儀式，由瑞埔國小附設幼兒園小朋友表演天真浪漫，張善政看到十分開心，直誇表演可愛，適逢明天耶誕節，裝扮耶誕氛圍，張善政說，今晚是平安夜、明天是耶誕節，大家懷著喜悅的心參加托嬰中心、親子館開幕，也是楊梅的喜事。

新啟用的楊梅四維托嬰中心、親子館新闢建的場館設施，1樓是市民活動中心、老人文康中心，2樓是公設民營托嬰中心及智愛身心障礙者日間照顧服務中心，3樓是親子館，張善政希望楊梅的市民、鄉親喜歡這個新設施和使用。

市政府表示，公設民營楊梅四維托嬰中心收托滿2足月至未滿2歲嬰幼兒總共36人，受理報名登記時間自明天（25日）中午12時至明年（114年）1月8日下午5時止，民眾有需求托收意願，可上桃園育兒資源網線上登記或至現場協助線上預約報名，預定明年1月10日上午10時辦理抽籤作業。

桃園市長張善政（前排右五）主持楊梅區四維托嬰中心、親子館及智愛身心障礙者日間照顧服務中心開幕。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（前排右五）主持楊梅區四維托嬰中心、親子館及智愛身心障礙者日間照顧服務中心開幕。記者曾增勳／攝影
楊梅區四維托嬰中心、親子館開幕，瑞埔國小幼兒園小朋友可愛表演，張善政看了十分開心。記者曾增勳／攝影
楊梅區四維托嬰中心、親子館開幕，瑞埔國小幼兒園小朋友可愛表演，張善政看了十分開心。記者曾增勳／攝影

托嬰 親子

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