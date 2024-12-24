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桃園年貨大街1/11封街18天 市府公布範圍、公車改道垃圾清運時間

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
年貨大街將結合南門市場資源營造過年採購的熱鬧氣氛。記者鄭國樑／攝影
年貨大街將結合南門市場資源營造過年採購的熱鬧氣氛。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府經發局表示，為了讓民眾能一次購足春節年貨，結合桃園區南門市場資源，明年1月11日（周六）至1月28日（周二），於南華街封街舉辦年貨大街，活動期間機車臨停、道路通行、垃圾清運、公車改道等問題，將設立告示牌說明。

年貨大街封街範圍分別為中山路與南華街口管制車輛全天候只出不進，民族路與文化街口每日早上7點至晚上7點管制車輛，住戶憑通行證，非住戶僅機車可通行，南海街全天雙向通行。市府在南華街上及南門公園各有規劃機車臨停區，方便民眾機車臨停。

在垃圾清運方面，封街期間環境管理處特別增加下午1至2點垃圾車清運時段，於中山路與南華街口、鎮南街與南華街口、文化街與三民路口等3個定點回收居民垃圾。另於南華街上的公車站牌101桃園至果菜市場、117A桃園至寶慶路、601內壢至捷運迴龍站暫時取消停靠，改至民族路上桃園國小旁的民族路口公車站牌搭乘。

經發局表示，市府已張貼告示牌於各個主要路口、公車站牌，為因應封街辦年貨大街，相關局處籌備推演多次，希望將影響降到最低同時將成效及人潮發揮到最大，對於當地居民18天的封街不便，敬請見諒，如有需改善調整可隨時反映。

市府未來對於舊城區的建設也將投入更多資源，年貨大街舉辦將有助於舊城區經濟發展及再現往日人潮。詳情可以上桃園年貨大街官網、桃好您的心FB粉專查詢。

市政府已經在南華街周邊設立告示牌，提醒年貨大街封街的時間和對策。記者鄭國樑／攝影
市政府已經在南華街周邊設立告示牌，提醒年貨大街封街的時間和對策。記者鄭國樑／攝影

公車 年貨大街 桃園

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