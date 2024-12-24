被內政部點名 桃市府：明年2月繳交國土功能分區圖

國土計畫法明年將上路，內政部今表示，全國僅剩桃園市未完成縣市層級國土計畫審議，桃市也尚未繳交國土功能分區圖。桃園市都發局回應，通盤檢討成果已於18日起公開展覽，今起將陸續到各區開說明會，預計明年1月下旬開市國審會，2月就會將國土功能分區圖送交內政部。

內政部今召開國土計畫審議會，審議「新竹縣國土功能分區圖草案」，全案原則同意通過。國土管理署表示，全國已有15縣市提送國土功能分區圖，尚未繳交的7縣市則包括新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及台東縣。

桃園市都發局長江南志表示，桃園早在2021年就完成分區規畫，但2023年中央陸續提出龍科、桃竹苗大矽谷等重大建設，因此在市長張善政指示下重新完成通盤檢討。

江南志說，為補足2021年桃園市國土計畫版本不足之處，桃園率先辦理國土專案通盤檢討，目前已完成，並提出國土通檢5大原則，包括「配合桃竹苗大矽谷計畫，布局產業發展廊帶」、「定錨珍珠海岸及大龍門觀光產業軸帶，檢討土地資源利用」、「未來發展地區自給自足聚落化，規畫社福長照運動休閒彈性運用」、「迎接大車站時代，縫合路網綠帶」、「配合能源轉型地方共融，打造淨零城市」。

江南志表示，預計桃市國土功能分區圖明年2月即會送交內政部，都發局透過公展也將彙整在地民意，了解民眾對於國土上路的關切重點，即時將在地民意回饋給中央，並於土地新舊制度轉軌階段，有秩序且實質推動全市各項建設。