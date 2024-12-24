備戰五月天演唱會、跨年晚會 桃捷加強疏運41小時不打烊

桃園市將在高鐵桃園站前廣場舉辦跨年晚會，卡司陸續公布，還邀來韓星來台，由於附近的桃園棒球場將連續6天迎來五月天演唱會，交通疏運考驗大。市府積極備戰，桃捷公司今天公布，跨年夜將連續41小時不打烊，五月天演唱會期間也將根據人潮機動加開列車班次。

今年桃園跨年晚會在高鐵桃園站前廣場登場，市府昨揭曉第二波卡司陣容，請來南韓人氣偶像姜丹尼爾KANG DANIEL與實力派音樂人DAYCHILD獨家演出，為晚會重磅開唱，並邀請情歌王子范逸臣、超人氣偶像原子少年Saturnday、陽光新星洪暐哲、新時代女團ELL&s未來少女，為市民帶來視聽震撼。

為加強疏運，桃捷公司今宣布疏運方案，自12月31日早上6時至2025年1月1日晚上11時，普通車將連續營運41小時不打烊，直達車則維持原時刻表運行，並備妥加班車及人潮管制措施。

青埔地區除迎來跨年晚會，五月天也將重返桃園樂天桃園棒球場舉辦6場演唱會。桃捷表示，演唱會期間，普通車將延後收班並根據人潮狀況機動加開列車班次。

桃捷表示，歌迷可搭乘捷運至A19桃園體育園區站，步行4分鐘即可抵達演唱會場地；當日全線自行車進站時間為上午10時至下午4時，下午4時後將不開放，A19站YouBike也將於晚間7時至晚間11時暫停營運，以便人潮管控。