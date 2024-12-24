快訊

齊秦肺癌晚期消息瘋傳！妻秒打臉「我怎麼不知道」：求求各位別咒了

17歲女工讀疑遭麥當勞主管性侵走絕路 勞動局出手了！

僅獲民眾黨8票…劉靜怡親發聲！被問若寫回憶錄回「要從老柯寫起嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

備戰五月天演唱會、跨年晚會 桃捷加強疏運41小時不打烊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園青埔地區將迎來跨年晚會和五月天的6場演唱會，桃捷今宣布跨年夜將連續41小時不打烊，加強疏運。本報資料照片
桃園青埔地區將迎來跨年晚會和五月天的6場演唱會，桃捷今宣布跨年夜將連續41小時不打烊，加強疏運。本報資料照片

桃園市將在高鐵桃園站前廣場舉辦跨年晚會，卡司陸續公布，還邀來韓星來台，由於附近的桃園棒球場將連續6天迎來五月天演唱會，交通疏運考驗大。市府積極備戰，桃捷公司今天公布，跨年夜將連續41小時不打烊，五月天演唱會期間也將根據人潮機動加開列車班次。

今年桃園跨年晚會在高鐵桃園站前廣場登場，市府昨揭曉第二波卡司陣容，請來南韓人氣偶像姜丹尼爾KANG DANIEL與實力派音樂人DAYCHILD獨家演出，為晚會重磅開唱，並邀請情歌王子范逸臣、超人氣偶像原子少年Saturnday、陽光新星洪暐哲、新時代女團ELL&s未來少女，為市民帶來視聽震撼。

為加強疏運，桃捷公司今宣布疏運方案，自12月31日早上6時至2025年1月1日晚上11時，普通車將連續營運41小時不打烊，直達車則維持原時刻表運行，並備妥加班車及人潮管制措施。

青埔地區除迎來跨年晚會，五月天也將重返桃園樂天桃園棒球場舉辦6場演唱會。桃捷表示，演唱會期間，普通車將延後收班並根據人潮狀況機動加開列車班次。

桃捷表示，歌迷可搭乘捷運至A19桃園體育園區站，步行4分鐘即可抵達演唱會場地；當日全線自行車進站時間為上午10時至下午4時，下午4時後將不開放，A19站YouBike也將於晚間7時至晚間11時暫停營運，以便人潮管控。

為回饋歌迷，桃捷也與五月天所屬相信音樂公司合作，推出演唱會限量雷射貼紙，每場演唱會開始前2.5小時於A19站發放，每場限量4000張，送完為止。桃捷於6場演唱會期間也會在A19站設置收費的行李寄存服務，免去扛行李之苦。

五月天將重返桃園開演唱會，為回饋歌迷，桃捷與相信音樂合作，推出演唱會限量雷射貼紙，每場限量4000張，送完為止。圖／桃捷提供
五月天將重返桃園開演唱會，為回饋歌迷，桃捷與相信音樂合作，推出演唱會限量雷射貼紙，每場限量4000張，送完為止。圖／桃捷提供

桃園 演唱會 跨年晚會

延伸閱讀

大新竹跨年晚會4階段交管 24日中午起封閉縣政六路

五月天低調捐桃市2復康巴士 市長張善政感謝：增服務量能

彰化市跨年晚會31日登場 邀李子森、黃霆睿等藝人表演

桃園2025「燈燈燈燈」跨年晚會 第一波卡司出爐

相關新聞

被內政部點名 桃市府：明年2月繳交國土功能分區圖

國土計畫法明年將上路，內政部今表示，全國僅剩桃園市未完成縣市層級國土計畫審議，桃市也尚未繳交國土功能分區圖。桃園市都發局...

藍議員稱財劃法修正讓中央吐錢黃偉哲應笑呵呵 南市府回應了

立法院通過的財政收支劃分法修正案，引發朝野論戰；國民黨台南市議員蔡育輝認為，台南預算增加163億元，「黃偉哲市長應該笑嗨...

桃園年貨大街1/11封街18天 市府公布範圍、公車改道垃圾清運時間

桃園市政府經發局表示，為了讓民眾能一次購足春節年貨，結合桃園區南門市場資源，明年1月11日（周六）至1月28日（周二），...

備戰五月天演唱會、跨年晚會 桃捷加強疏運41小時不打烊

桃園市將在高鐵桃園站前廣場舉辦跨年晚會，卡司陸續公布，還邀來韓星來台，由於附近的桃園棒球場將連續6天迎來五月天演唱會，交...

苗縣出磺坑觀光遊憩園區BOT案 將投入6.7億今動工

苗栗縣政府規畫的公館鄉出磺坑觀光遊憩園區，今天舉辦營運移轉OT+BOT案的新建工程動土典禮，預計興建40間Villas旅...

通水100年！桃園大圳百年紀錄片首映 入圍紐約影展

紀念桃園市桃園大圳今年通水100周年，農水署桃園管理處今天上午舉辦桃園大圳．潤澤百年紀實紀錄片首映會，副市長蘇俊賓形容桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。