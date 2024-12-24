新竹縣國土功能分區圖通過審議 全國8縣市完成

內政部今天說，「新竹縣國土功能分區圖草案」經委員充分討論後，全案原則同意通過，目前全國有15縣市提送分區圖，其中8縣市國土功能分區圖審議完成。此外，國土計畫法有16項子法已發布，其餘7項預計今年底發布。

內政部發布新聞稿表示，今天召開國土計畫審議會第34次會議，審議「新竹縣國土功能分區圖草案」，經委員充分討論後，全案原則同意通過。

內政部國土管理署說，新竹縣政府依全國國土計畫及新竹縣國土計畫指導繪製國土功能分區圖，這次會議主要針對地方政府提出原住民族部落範圍內聚落農業發展地區第4類劃設方式進行討論。

國土管理署表示，國審會委員認為，這類劃設為國土保育地區第1類土地，且目前存有民國105年5月1日以前供居住使用的建築物，後續將可以透過「原住民族土地使用管制規則」輔導合法，並兼作零售、服務及餐飲等設施項目，以尊重及保障原住民族土地使用權益，因此決議維持原劃設。

國土管理署說，其餘為興辦社會住宅需求，新增城鄉發展區第2類之3劃設範圍等議題，則照縣府意見通過。

國土管理署表示，目前全國只剩桃園市尚未完成縣市層級國土計畫審議，呼籲應本於權責積極辦理，以維護民眾權益；另外，尚未繳交國土功能分區圖的新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及台東縣共7縣市也應加速完成提送，中央後續也會積極審議。

內政部國土署國土計畫組組長蘇崇哲告訴中央社記者，地方政府提交國土功能分區圖後，會先經專案小組釐清問題並提改善意見，若縣市政府同意且修改完成，會提國土計畫審議會審議，經審議通過後，內政部會請縣市政府依國審會結論修正，再送內政部核定，流程才算走完。

國土署統計，將提專案小組審查的包括嘉義縣、屏東縣與苗栗縣；已經專案小組審查、準備提國審會的有台南市、高雄市與澎湖縣；台北市則已提過國審會，還要再提一次國審會進行確認；正依國審會會議結論修正的有新竹縣、基隆市、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣與嘉義市；已獲內政部核定的有金門縣與連江縣。