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苗縣出磺坑觀光遊憩園區BOT案 將投入6.7億今動工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
公館鄉出磺坑的第三期「客家文學花園景觀工程」總預算2.9億元，今天舉辦營運移轉OT+BOT案的新建工程動土典禮。記者吳傑沐／攝影
公館鄉出磺坑的第三期「客家文學花園景觀工程」總預算2.9億元，今天舉辦營運移轉OT+BOT案的新建工程動土典禮。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府規畫的公館鄉出磺坑觀光遊憩園區，今天舉辦營運移轉OT+BOT案的新建工程動土典禮，預計興建40間Villas旅宿及餐宴館、展演場等，搭配客家文學會館、遊客服務中心，未來將成為浪漫台3線觀光旅遊的新亮點。

縣府文觀局指出，該園區腹地逾18公頃獲客家委員會補助，分期分區辦理建置計畫，過去已經投入近1.5億元的基盤工程，第三期「客家文學花園景觀工程」，總預算2.9億元，延續前期綠美化停車場及既有遊客中心的景觀及鋪面計畫，結合功能性的滯洪池與周邊活動設施，在跳島框架中營造出荒野沙丘，打造具客家文化特色的荒野花園。

縣長鍾東錦表示，目前縣府與民間機構「出磺坑開發股份有限公司」簽訂出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案（OT+BOT)，由民間機構將投入6.7億元，3年內建設特色Villa、會館、文化市集及旅客服務中心等，提供多元化的旅遊體驗，並委託鑿探溫泉的可能性。

此外，園區將優先雇用在地公館鄉居民，創造大量就業機會，並為縣府每年增加約350萬元的財政收入，同時節省1500萬元的公共支出，真正實現地方創生與經濟效益的雙贏。

文觀局長林彥甫也表示，該園區與後龍溪南岸的台灣中油公司出磺坑歷史礦場相望，且各方面觀光資源的建置、整合與接力延續下，結合人文、歷史、景觀及客家文化特色，並串聯公館鄉等沿途特色鄉鎮地區，無論豐富的山林農產品、油桐花季或蔚為風潮的露營，透過公私部門攜手打造觀光廊帶吸引全台遊客，讓出磺坑成為國內外觀光旅遊的新景點。

文觀局長林彥甫表示，該園區新建工程完工運營後，出磺坑將成為國內外觀光旅遊的新景點。記者吳傑沐／攝影
文觀局長林彥甫表示，該園區新建工程完工運營後，出磺坑將成為國內外觀光旅遊的新景點。記者吳傑沐／攝影
鍾東錦表示，該園區未來營運將優先雇用在地公館鄉居民，創造大量就業機會，並為縣府每年增加約350萬元的財政收入，同時節省1500萬元的公共支出，真正實現地方創生與經濟效益的雙贏。 記者吳傑沐／攝影
鍾東錦表示，該園區未來營運將優先雇用在地公館鄉居民，創造大量就業機會，並為縣府每年增加約350萬元的財政收入，同時節省1500萬元的公共支出，真正實現地方創生與經濟效益的雙贏。 記者吳傑沐／攝影

客家文化 苗栗縣 鍾東錦

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