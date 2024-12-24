苗縣出磺坑觀光遊憩園區BOT案 將投入6.7億今動工

苗栗縣政府規畫的公館鄉出磺坑觀光遊憩園區，今天舉辦營運移轉OT+BOT案的新建工程動土典禮，預計興建40間Villas旅宿及餐宴館、展演場等，搭配客家文學會館、遊客服務中心，未來將成為浪漫台3線觀光旅遊的新亮點。

縣府文觀局指出，該園區腹地逾18公頃獲客家委員會補助，分期分區辦理建置計畫，過去已經投入近1.5億元的基盤工程，第三期「客家文學花園景觀工程」，總預算2.9億元，延續前期綠美化停車場及既有遊客中心的景觀及鋪面計畫，結合功能性的滯洪池與周邊活動設施，在跳島框架中營造出荒野沙丘，打造具客家文化特色的荒野花園。

縣長鍾東錦表示，目前縣府與民間機構「出磺坑開發股份有限公司」簽訂出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案（OT+BOT)，由民間機構將投入6.7億元，3年內建設特色Villa、會館、文化市集及旅客服務中心等，提供多元化的旅遊體驗，並委託鑿探溫泉的可能性。

此外，園區將優先雇用在地公館鄉居民，創造大量就業機會，並為縣府每年增加約350萬元的財政收入，同時節省1500萬元的公共支出，真正實現地方創生與經濟效益的雙贏。