通水100年！桃園大圳百年紀錄片首映 入圍紐約影展

紀念桃園市桃園大圳今年通水100周年，農水署桃園管理處今天上午舉辦桃園大圳．潤澤百年紀實紀錄片首映會，市長蘇俊賓形容桃園大圳串起祖先軌跡和埤塘，是水利工程、也是文化、生態工程；農水署長蔡昇甫稱許，大圳紀錄片讓大桃園市民及全國國人理解先民開鑿大圳的不易和大桃園發展的歷史脈絡，邁向未來百年。

桃園大圳由日治期間韓裔技師張令紀與桃園先民共同完成，自1924年通水以來，穩定供應大桃園農田灌溉水源，為紀錄通水灌溉百年的桃園大圳，由導演休英宗歷時5年踏訪桃園大圳縱橫交錯水源地、水路拍攝完成30分鐘紀錄片，十分不易。

在桃園大圳紀錄片首映播映，也是台灣首次揭露桃園大圳設計背景、千塘之鄉的起源、日籍菁英抜師群及台灣史上最長人工挖掘隧道精彩篇章，這場首映會上，看見桃園大圳從水源地蜿蜒流灌至水利支線，串聯桃園千塘之都的大小埤塘，成為延續大桃園子民百年來的生命、農業活水。

蘇俊賓說，桃園大圳長達5公里是亞洲最長水道，也是北口灣最美的地景、水文，過去大家只知道桃園有很多埤塘，但不知道埤塘如何產生，只知道桃園有很多水路，卻不曉得與城市發展的關係和脈絡，都在紀錄片完整呈現，也讓桃園大圳的文化、生態、歷史及水利防洪工程設施，未來百年繼續傳承。

蔡昇甫表示，早年桃園這塊土地農民非常艱辛，桃園先民在百年前開鑿埤塘緩解缺水功能，自1916年一群台灣與日本工程師規畫興建桃園大圳，將點狀埤塘有系統串接，並將大嵙崁溪（現在大漢溪）水源有效滋潤灌溉桃園土地，一代代農田水利人守護這一條桃園大圳，讓桃園地區躍升北部最大糧倉，回顧過往一步步走來不容易，未來與桃園市府共同努力，用新技術和思維打造更具韌性的桃園大圳，在下一個百年穩健發展大桃園