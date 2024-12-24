影／台灣人壽攜手桃市府打造Ｉ基地 航空城發展里程碑

桃園市政府今天舉辦「桃園航空城優先產業專用區Ｉ基地簽約記者會」，與得標廠商台灣人壽保險股份有限公司進行簽約儀式，象徵桃園航空城產業發展重要里程碑。桃園市長張善政受訪時表示，他非常有信心，Ｉ基地會變成台灣最亮麗的1個景點，期待開發計畫如期如質順利完成。

張善政指出，桃園市政府和台灣人壽正式簽約敲定Ｉ基地的開發，在航空城所有的區域中，這塊基地將近19公頃是面積最大的，投資金額也是最高的，帶來的就業機會也是最多，實用性質跟其他區塊完全不一樣，除了就業機會以外，還有很多消費的機會。

張善政強調，Ｉ基地這個區塊鄰近桃園國際機場，離桃機第一航廈只有機場捷運一站之隔，相信會吸引很多國際觀光客，在台灣過境時候也會到這邊來消費，這邊會變成台灣最亮麗的1個景點，他非常有信心，也期待這個開發計畫能夠如期如質的順利完成。