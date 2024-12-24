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影／台灣人壽攜手桃市府打造Ｉ基地 航空城發展里程碑

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園市政府今天舉辦「桃園航空城優先產業專用區Ｉ基地簽約記者會」，簽約儀式由中國信託產物保險董事長許東敏（左）、桃園市長張善政（中）、交通部民航局主任秘書楊國峯（右）進行。記者黃仲明／攝影
桃園市政府今天舉辦「桃園航空城優先產業專用區Ｉ基地簽約記者會」，簽約儀式由中國信託產物保險董事長許東敏（左）、桃園市長張善政（中）、交通部民航局主任秘書楊國峯（右）進行。記者黃仲明／攝影

桃園市政府今天舉辦「桃園航空城優先產業專用區Ｉ基地簽約記者會」，與得標廠商台灣人壽保險股份有限公司進行簽約儀式，象徵桃園航空城產業發展重要里程碑。桃園市長張善政受訪時表示，他非常有信心，Ｉ基地會變成台灣最亮麗的1個景點，期待開發計畫如期如質順利完成。

張善政指出，桃園市政府和台灣人壽正式簽約敲定Ｉ基地的開發，在航空城所有的區域中，這塊基地將近19公頃是面積最大的，投資金額也是最高的，帶來的就業機會也是最多，實用性質跟其他區塊完全不一樣，除了就業機會以外，還有很多消費的機會。

張善政強調，Ｉ基地這個區塊鄰近桃園國際機場，離桃機第一航廈只有機場捷運一站之隔，相信會吸引很多國際觀光客，在台灣過境時候也會到這邊來消費，這邊會變成台灣最亮麗的1個景點，他非常有信心，也期待這個開發計畫能夠如期如質的順利完成。

台灣人壽董事長許舒博表示，台灣人壽這一次總共投資約520億，Ｉ基地未來每年將創造1.2萬個就業機會、800億的產值，預計會有60萬的消費人口，整個區域會帶來230家的企業進駐，除了星級旅館、複合商辦，還有多功能中心以及倉儲區，這個區域是兩條捷運線及快速道路連通的地方，整體上的規劃跟發展指日可待。

台灣人壽針對Ｉ基地共投資約520億，未來每年將創造1.2萬個就業機會、800億的產值，預計會有60萬的消費人口，整個區域會帶來230家的企業進駐，除了星級旅館、複合商辦，還有多功能中心以及倉儲區。記者黃仲明／攝影
台灣人壽針對Ｉ基地共投資約520億，未來每年將創造1.2萬個就業機會、800億的產值，預計會有60萬的消費人口，整個區域會帶來230家的企業進駐，除了星級旅館、複合商辦，還有多功能中心以及倉儲區。記者黃仲明／攝影
桃園市政府今天舉辦「桃園航空城優先產業專用區Ｉ基地簽約記者會」，簽約儀式由中國信託產物保險董事長許東敏（左）、桃園市長張善政（中）、交通部民航局主任秘書楊國峯（右）進行。記者黃仲明／攝影
桃園市政府今天舉辦「桃園航空城優先產業專用區Ｉ基地簽約記者會」，簽約儀式由中國信託產物保險董事長許東敏（左）、桃園市長張善政（中）、交通部民航局主任秘書楊國峯（右）進行。記者黃仲明／攝影
桃園市政府與台灣人壽進行簽約儀式，台啤永豐雲豹職籃隊執行長張建偉（左一）、雲豹能源總經理趙書閔（左二）、中國信託產物保險董事長許東敏（左三）、台灣人壽董事長許舒博（左四）、桃園市長張善政（右三）、交通部民航局主任秘書楊國峯（右二）、台灣人壽總經理莊中慶（右一）等貴賓出席。記者黃仲明／攝影
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