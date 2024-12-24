桃市工廠合法登記家數逐年增 每廠平均面積反下降

桃園工廠林立，市府統計截至10月底，桃園的合法登記工廠已突破1萬2300家，較5年前增加近800家，顯示桃園產業發展動能強勁，然而在工廠數量持續成長同時，每家工廠的平均面積則呈下降趨勢。

據統計，去年底桃園市工廠登記家數為1萬2268家，在六都中排名第三，僅次於新北市的1萬9298家及台中市的1萬9095家；每家工廠的廠地登記面積，桃園市平均為3428平方公尺，在六都中排名第二，僅次於高雄市的5870平方公尺。

進一步分析產業結構，金屬製品為最大宗，共有2539家，占全市登記工廠總數的20.70%。其次為機械設備，有2479家，占比20.21%。若從廠地面積來看，石油及煤製品的平均廠地面積最大，達29萬6050平方公尺，其次為化學材料及肥料製造業的9516平方公尺。

與5年前相比，桃園市工廠結構也出現明顯變化，其中以金屬製品製造業增加451家，成長最多；其次是塑膠製品製造業，增加105家。不過每家工廠的平均登記面積，則從2019年的3693平方公尺降到去年的3428平方公尺，其中以橡膠製品製造業減少1707平方公尺，降幅最大，其次是飲料製造業，減少1605平方公尺。

市府表示，將持續落實簡政便民服務，採用單一窗口服務模式，簡化工廠登記申辦流程，同時積極協助業者辦理工廠登記，加速低汙染未登記工廠的改善計畫核定，協助完成特定工廠的登記審核，以提升整體服務效能。