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斥資1.9億元 苗縣128線烏眉國中路段拓寬工程完工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣道128線烏眉國中路段拓寬工程，改善長度1.4公里、總經費1.9億元，近日順利完工，路幅增加至15公尺。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣道128線烏眉國中路段拓寬工程，改善長度1.4公里、總經費1.9億元，近日順利完工，路幅增加至15公尺。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣128線烏眉國中至通霄交流道路段拓寬工程，改善長度1.4公里、總經費1.9億元，今天舉辦完工祈福典禮，縣長鍾東錦表示，未來將繼續辦理東向至銅鑼全線拓寬及改善工程，以提升銅鑼科學園區至海線地區的道路服務水平。

縣府工務處指出，縣道128線起於通霄火車站前，東行經國道3號通霄交流道至公館鄉119甲線止，全長21公里，為聯絡濱海通苑地區與山線苗栗、銅鑼主要幹道。為改善通霄鎮往銅鑼路幅狹窄路段，2年前獲交通部核定納入「生活圈道路系統建設計畫」經費補助。

此項路段拓寬工程西起楓樹路口、東至烏眉國中東側，總經費1.9億元，將現行8公尺寬車道拓寬為15公尺，改善長度1.4公里，大幅增加行車安全性及促進地方經濟發展。另外，該路段為石虎路殺熱區，沿線除了設置告示牌提醒用路人減速外，山坡駁坎也有設置圍網來友善野生動物，避免闖入車道。

鍾東錦表示，未來將繼續爭取中央經費辦理東向至銅鑼全線拓寬及改善工程，但前提還是希望地方鄉親能同意配合土地徵收，這部分縣府也會持續與沿線居民溝通。

苗栗縣道128線烏眉國中路段拓寬工程近日順利完工，縣府及通霄鎮公所今天共同舉辦完工祈福典禮。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣道128線烏眉國中路段拓寬工程近日順利完工，縣府及通霄鎮公所今天共同舉辦完工祈福典禮。記者吳傑沐／攝影
鍾東錦表示，未來將繼續辦理東向至銅鑼全線拓寬及改善工程，以提升銅鑼科學園區至海線地區的道路服務水平。記者吳傑沐／攝影
鍾東錦表示，未來將繼續辦理東向至銅鑼全線拓寬及改善工程，以提升銅鑼科學園區至海線地區的道路服務水平。記者吳傑沐／攝影

火車站 車道 鍾東錦

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