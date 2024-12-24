斥資1.9億元 苗縣128線烏眉國中路段拓寬工程完工

苗栗縣128線烏眉國中至通霄交流道路段拓寬工程，改善長度1.4公里、總經費1.9億元，今天舉辦完工祈福典禮，縣長鍾東錦表示，未來將繼續辦理東向至銅鑼全線拓寬及改善工程，以提升銅鑼科學園區至海線地區的道路服務水平。

縣府工務處指出，縣道128線起於通霄火車站前，東行經國道3號通霄交流道至公館鄉119甲線止，全長21公里，為聯絡濱海通苑地區與山線苗栗、銅鑼主要幹道。為改善通霄鎮往銅鑼路幅狹窄路段，2年前獲交通部核定納入「生活圈道路系統建設計畫」經費補助。

此項路段拓寬工程西起楓樹路口、東至烏眉國中東側，總經費1.9億元，將現行8公尺寬車道拓寬為15公尺，改善長度1.4公里，大幅增加行車安全性及促進地方經濟發展。另外，該路段為石虎路殺熱區，沿線除了設置告示牌提醒用路人減速外，山坡駁坎也有設置圍網來友善野生動物，避免闖入車道。