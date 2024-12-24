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大新竹跨年晚會4階段交管 24日中午起封閉縣政六路

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
2025大新竹跨年晚會管制區域及時間。圖／竹北警分局提供
2025大新竹跨年晚會管制區域及時間。圖／竹北警分局提供

新竹跨年晚會今年輪到新竹縣舉辦，將在12月31日晚於縣府前縣政六路登場，為了防止交通大亂，竹北警方宣布4階段交通管制，從今天中午起首先啟動第一階段交管、封閉縣政六路，第四階段31日晚間6時過後擴大交管範圍，跨年晚會交管將至1月1日凌晨1時逐步解除。

竹北警分局表示，大新竹跨年演唱會4階段交管分別於24日中午12時起，首先啟動第一階段交管，為搭建跨年晚會舞台，24日中午12時起至1月1日凌晨管制縣政六路，光明六路至光明九路段。

第二階段交管將於12月28日晚間8時起，擴大限制縣政六路出入人車，以利創意市集攤位進駐。

第三階段將於12月31日下午2點起，實施會場周邊道路管制，包含光明六路與縣政八街口（西向）、光明六路與縣政七街口（西向）、光明六路與縣政五街口（西向）、光明六路與縣政三街口（西向）、縣政二路與縣政二路120巷對面路口（南向）、縣政二路與光明七街口（南向）、縣政二路與光明五街口（南向）、文田橋與文平路口（東向）、縣政九路與光明五街口（北向）、光明九路與縣政六路口(東向)、縣政六路與縣政三街23巷口、縣政六路與光明十街一段口、縣政六路與福興路口。

第四階段從12月31日晚間6點過後，視現場人潮提前管制擴大管制以下路口，包含光明六路與縣政九路口(北向)、光明六路與縣政八街口(東向)、光明六路與縣政三街口(東向)、光明六路與縣政二路口(南向)、縣政三街與縣政五街32巷口、光明九路與縣政三街口(西向)、光明九路與縣政八街口（西向）。

竹北警方表示，屆時實施跨年晚會交管後，請行經竹北市區東西向的用路人，改走縣政二路或縣政九路銜接光明一路、文平路或福興路續行。

管制期間，在管制區域內停放的車輛，將會移至新竹縣選委會旁停車場停放，若民眾發現愛車不見，可以先至新竹縣選委會旁停車場查看。

因周邊汽車停車格容量有限，呼籲要前往跨年晚會的民眾，多利用騎乘機車、YouBike或公車接駁前往，不過YouBike新竹縣政府站將於12月31日下午4時至1月1日凌晨1時暫停營運。

2025大新竹跨年晚會來往竹北接駁車。圖／竹北警分局提供
2025大新竹跨年晚會來往竹北接駁車。圖／竹北警分局提供
2025大新竹跨年晚會開放機車臨停區域。圖／竹北警分局提供
2025大新竹跨年晚會開放機車臨停區域。圖／竹北警分局提供
2025大新竹跨年晚會來往新竹市接駁車。圖／竹北警分局提供
2025大新竹跨年晚會來往新竹市接駁車。圖／竹北警分局提供
2025大新竹跨年晚會管制路段及車輛改道建議。圖／竹北警分局提供
2025大新竹跨年晚會管制路段及車輛改道建議。圖／竹北警分局提供

交通管制 新竹 竹北 跨年晚會

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