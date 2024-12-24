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新竹市府施政兩周年報告施政成果 議員有肯定有批評

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
新竹市政府市政團隊施政屆滿2年今開記者會，針對「基礎建設、宜居永續、教育文化、交通暢行、社會福利、國際交流」等6大面向報告施政成果。記者王駿杰／攝影
新竹市政府市政團隊施政屆滿2年今開記者會，針對「基礎建設、宜居永續、教育文化、交通暢行、社會福利、國際交流」等6大面向報告施政成果。記者王駿杰／攝影

新竹市政府市政團隊施政屆滿2年今開記者會，針對「基礎建設、宜居永續、教育文化、交通暢行、社會福利、國際交流」等6大面向報告施政成果。國民黨議員吳旭豐說，對市府重視基礎建設改善給予肯定，希望之後能加緊改善前朝市府留下的爛尾工程；時代力量議員林彥甫則認為，市府提出的幾個主要政策明顯成效不彰，導致各項施政牛步非市民之福。

吳旭豐說，高虹安上任後一直到代理市長邱臣遠，整個市府團隊都很重視包括汙水下水道接管、路燈汰換更新等基礎設施，其實市府要做的就是顧好基礎建設，不用一昧追求光鮮亮麗的活動，未來，市府要面對的重要課題則是盡力解決林智堅前市府留下的各項爛尾工程，且要負責任定時向民眾報告進度，這才是為民著想。

林彥甫指出，市府提出的幾個主要政策，包括青年租金加碼補助執行率不到一成、凍卵補助也因申請量少被議會刪減預算，連眾所矚目的新竹市棒球場改善都原地踏步。

另外，林彥甫說，高虹安堅不辭職，更頻繁出席地方活動，讓邱臣遠成為沒能有效掌握市政的影子市長，加上高虹貪汙案若未能在兩年內三審定讞，邱代理市長的時間將比高在職還長，卻會因代理身份缺乏對城市的願景和長遠規畫，可能難以帶動市府團隊向前。

發起罷免高虹安的公民團體「風城安心上路」發起人CY受訪表示，高虹安目前仍出席各活動，但地方上已經有不少市民對現任市府的施政感到不滿，現階段會盡可能放大這些聲音，小蜜蜂也會持續在各城市角落聯署。目前罷免提案連署書份數已過半，達1867份（ 53% ），雖離最低門檻3547份還有段距離，罷高行動仍會持續，希望更多市民聽到該團體的聲音，一起監督市府施政及關心在地政策。

團隊 邱臣遠 高虹安

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