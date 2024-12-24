財畫法通過 邱臣遠：首重用在竹市交通建設與改善

「財政收支畫分法」日前在立法院會三讀闖關，新竹市多拿逾2百億，新竹市代理市長邱臣遠指出，竹市過去長期以來受惠於半導體產業的發展，帶來的也是都市的壓力，此筆經費主要將用在交通建設與改善。

新竹市政府市政團隊施政屆滿2年，今天在市府綜合大禮堂舉辦「施政兩周年感恩記者會」，會後媒體聯訪詢問財畫法三讀後，竹市這筆分配額預計用在哪裡，及相關分配。

邱臣遠回應，財畫法歷經多年的討論，這次有了修法，竹市過去長期以來受惠於半導體產業的發展，帶來的也是都市的壓力，竹科突破17萬的就業人口，帶來交通的挑戰，對地方政府來說，外溢的成本很重，因此財畫法通過後，可運用在交通建設與改善，以及基礎建設加速推動，將有計畫規畫的來做整體盤點。

此外，媒體也詢問台中市政顧問蔡壁如決定參選民眾黨中央委員，不排除參選黨主席。邱臣遠表示，今天是市政記者會場合，他不便於評論黨務，主要是尊重每個人參與的權利，也尊重黨內的機制，他認為現階段對於我們來說，包含高市長還有市府團隊，就是認真工作、專心市政，用務實政績來回應市民期待，也秉持民眾黨當初的初衷「民意、專業、價值」來持續做好每天的工作。