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金牌農村也受限 苗栗縣版草案休閒農業區國保1改農3解套

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區原來擬畫入國保1，縣府建議調整為農3。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區原來擬畫入國保1，縣府建議調整為農3。圖／苗栗縣政府提供

國土計畫苗栗縣版國土功能分區草案出爐，其中，金牌農村大湖鄉薑麻園、卓蘭鎮壢西坪休閒農業區等，因地制宜建議從國土保育地區第1類調整為農業發展區第3類解套，將報請中央核定。

大湖鄉長黃惠琴、苗栗縣農民權益促進協會理事長縣議員楊恭林等地方人士都大表歡迎，指出薑麻園、壢西坪休區等都設置多年，公家、民間投入大量資源，國土計畫新制，因地處鯉魚潭水庫飲用水水源水質保護區畫入國保1，勢必嚴重限制開發及發展，縣府版草案解套，地方殷殷期盼中央支持，畫為農3解套。

國土計畫法2016年5月1日施行，將都市計畫外的土地利用與管制，轉換國土計畫制度，明年國土功能分區圖預計明年4月30日公告上路，苗栗縣國土計畫面積35萬多公頃，縣府於昨天向國土署提交國土功能分區圖草案，縣府強調草案是因地制宜版，因應地方實況及發展需要。

縣府指出，薑麻園、壢西坪及南庄鄉南江休區，幾乎全部在國保1，縣版草案建議調整為國3；此外，因應大矽谷推動計畫，竹南、後龍儲備基地，原為農1、農2及國保1，建議調整城鄉發展地區2之3。

縣府版草案並建議通案性農1、原住民地區農4，調整農2，統計農1減少2281公頃，國保1減少1583公頃，國保2類減少345公頃，城鄉區2之3增加624公頃，後續仍需視內政部國土計畫審議委員會委員審議結果，目前尚未定案。

至於鯉魚潭、明德、永和山水庫及田美攔河堰，4處飲用水水源水質保護區，面積2.7萬多公頃，畫為國保1，因保護區畫設十多年，地形、地貌等變遷，縣府環保局辦理檢討，如果範圍減縮，經報請中央核定，縣府將據以畫出國保1。

苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區原來擬畫入國保1，縣府建議調整為農3。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區原來擬畫入國保1，縣府建議調整為農3。圖／苗栗縣政府提供

保護區 國保 國土功能分區圖 苗栗縣

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