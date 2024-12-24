公車司機荒 桃園分享解方

各地鬧公車司機荒，昨六都交通運輸論壇，桃園市長張善政分享桃園的大客車駕駛「受訓即就業」計畫，已有88人完成路考、57人投入市區客運服務，其他縣市可複製。有與會交通局官員肯定成效，北市也預約「取經」，盼改善司機人力問題。

這場論壇由桃園市舉辦，吸引六都交通單位主管、交通部官員上百人參與，交流六都生活圈交通問題，包含道安防治、公車司機荒、交通行動服務等。

張善政表示，六都交通問題類似，可分享經驗，桃園首創「受訓即就業」計畫，紓解大客車駕駛荒問題，可複製到其他五都。

桃園市交通局表示，今年3月推出該計畫，受訓期間領基本薪資，加上學習津貼與完訓獎金，最高補助20萬元，原住民和新住民加碼達25萬元；統計至20日，共有294人報名參訓，最後錄取129人。

交通局統計，完成大客車駕駛路考共88人，實際上路有57人，有15%、9人上路後離職，整體可舒緩司機荒。

桃園市交通局長張新福說，此計畫獲初步成果，北市已預約「取經」；公車司機荒是世代問題，召訓司機也找不到年輕人，與會者盼勞動部盡快開放僑外生，從事客運駕駛的施行細則。

中市交通局表示，疫情前公車駕駛有1700多人，疫情後少了約400人，近2年檢討公車班次、班距與路線，已初步止血；非都會區如大安、外埔、后里等區，推出9人座「市民小巴」，取代大型公車，只要有小客車職業駕照即可上路。