中原耶誕散步節 倡導還路於民

桃園市人本交通推動協會與中原大學昨天趁耶誕節前，在該校前方的中北路街道，辦理中原耶誕散步節，並清空道路一側實施一日試圍「還路於民」。中原大學設計學院院長趙家麟說，希望綠鋪面未來能施作實體人行道，保障行人安全。

中原大學校門前方中北路旁平日常停滿機車，昨天因應中原耶誕散步節，清空道路一側試圍出人行道空間，還融入耶誕主題推出攤位展覽、互動遊戲，中北路成了歡樂步行街，讓不少民眾驚喜。

中原大學表示，中原大學鄰近中原夜市與國小，但中北路長期無人行道及慢車道，常見人車搶道，趙家麟10年前提出中北路改善計畫，在地方民代爭取下，今年10月終於完成行人專用綠鋪道路。

推動中北路行人安全的趙家麟說，行人安全備受關注，希望透過一日試圍活動，讓民眾體驗安全的步行環境，並期盼地面綠鋪能變成2.5公尺寬的實體人行道，同時能保留固定卸貨、機車臨停車格及外賣臨停空間，降低人車交會風險。

桃園市人本交通推動協會理事長黃宥霖、常務理事陳靖宇說，過去少數民眾認為門口「就是我家」，透過里長、民代反對畫人行道，協會透過散步節活動，希望把支持人行道的人召喚出來，也讓反對設人行道的民眾知道原來人行道這麼多好處，減少反彈聲音。