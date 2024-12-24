竹市淨零白皮書 2030拚減排30％

台灣目標2025年溫室氣體減量10%，新竹市代理市長邱臣遠昨天發表「新竹市2050淨零排放白皮書」，宣布竹市提前達標，並設定2030減排30%、2040減排60%與2025淨零碳排的階段性目標。環團認為，新竹如何減少私車使用、增加大眾運輸效率是重中之重。

邱臣遠說，市府兌現市長高虹安提出的「發布淨零排放白皮書」承諾，接軌國際趨勢，務實盤點在地氣候行動計畫，空汙減量行動包括推動節能設備、燃煤退場、綠色交通與源頭減量等，並與企業合作推動防風林保育、公園認養等專案，讓淨零不只是口號。

竹市府環保局指出，市府整合資源訂定6大部門淨零行動計畫，包含能源方面，逐步提升再生能源裝置容量，目標2050年太陽光電裝置容量比今年增加3.6倍；工業則推動製程改善及燃料轉型，2030年成為「無煤之都」；運輸部分，2030年達成市區公車全面電動化目標等。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，淨零排放是大工程，感覺竹市府發布的內容籠統，但喊出來的工作重點應都有把握達成，無法顯示其難度，例「2030年成為無煤之都」，但竹市使用煤炭的工廠不多，要達標不難。

他認為，新竹國道與市區交通壅塞，交通是竹市淨零減排的重要項目。

市議員黃美慧則點出白皮書提及「農漁要強化森林管理及海草床復育」，2026年新竹市就要興建海水淡化廠，面對海水淡化廠對海洋造成汙染的衝擊，市府做好評估了嗎？這是一項很大的考驗。