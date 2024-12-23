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竹北市停電波及逾2000戶搶修中 釀3處火警撲滅

中央社／ 新竹縣23日電
新竹縣竹北市今天晚間傳出停電，共有2642戶受影響，有三處的電桿冒出火星。圖／讀者提供
新竹縣竹北市今天晚間傳出停電，共有2642戶受影響，有三處的電桿冒出火星。圖／讀者提供

台電新竹區營業處指出，今天下午5時起竹北市中正西路等一帶陸續發生停電，波及2642戶，已陸續復電，但仍有616戶停電持續搶修中。消防局表示，期間造成3處火警已撲滅。

台電新竹區營業處人員告訴中央社記者，竹北市中正西路、溪州路、新溪街、溪州里等一帶今天下午5時起陸續有停電情形，經搶修已於晚上8時起陸續恢復供電，目前仍約有616戶未恢復供電，持續搶修中。

新竹縣消防局指出，今天下午5時起，竹北市部分區域發生停電，期間共獲報電桿火警3件皆已撲滅，地點分別在新溪街、中華路、中正西路，另在鳳山溪橋有1件電線掉落狀況。

林姓住戶說，竹北市今天晚間有部分地區受停電影響，沒有路燈，加上晚間又下雨造成行車較危險視線不良，盼台電盡快搶修，盡快復電。

竹北市公所指出，陸續接獲民眾反映多起電桿出現零星火花、停電等問題，已通報台電及消防局處理，目前相關單位查明原因中。

停電 北市 竹北

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