竹北市今晚2642戶停電 三處電桿冒火星消防警戒中

新竹縣竹北市今天晚間傳出停電，共有2642戶受影響，有三處的電桿冒出零星火星，消防人員正到場警戒中，台電回應，正在查明原因、陸續修復，預計最快晚間8點修復。

竹北市今天晚間五點起，陸續幾位民眾報案，指出看見鳳山溪橋、中華路跟新溪街處，都看見電桿冒出零星火花，消防局立即派遣人員前往警戒，避免延燒，目前都已控制中，台電人員也趕往現場處理。

竹北市今天晚間中正西路、溪州路、新溪街、溪州里等一帶發生停電事故，有竹北民眾指出，竹北市部分路段沒路燈，路口也無紅綠燈，下雨天視線不良，開車非常危險，許多人在群組中互相提醒「行車注意安全」。