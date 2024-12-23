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竹北市今晚2642戶停電 三處電桿冒火星消防警戒中
新竹縣竹北市今天晚間傳出停電，共有2642戶受影響，有三處的電桿冒出零星火星，消防人員正到場警戒中，台電回應，正在查明原因、陸續修復，預計最快晚間8點修復。
竹北市今天晚間五點起，陸續幾位民眾報案，指出看見鳳山溪橋、中華路跟新溪街處，都看見電桿冒出零星火花，消防局立即派遣人員前往警戒，避免延燒，目前都已控制中，台電人員也趕往現場處理。
竹北市今天晚間中正西路、溪州路、新溪街、溪州里等一帶發生停電事故，有竹北民眾指出，竹北市部分路段沒路燈，路口也無紅綠燈，下雨天視線不良，開車非常危險，許多人在群組中互相提醒「行車注意安全」。
台電回應，今天17點40分於 新竹縣竹北市中正西路、溪州路、新溪街、溪州里等一帶發生停電事故，目前停電戶數2642戶，台電接獲消息立即派員緊急搶修，停電原因查明中，預計於晚間8點復電。造成用戶不便，深感抱歉。
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