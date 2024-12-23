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桃園活化放流水提案 獲總統盃黑客松卓越團隊獎

中央社／ 桃園23日電

桃園市府攜手國土管理署等組成團隊，計畫讓放流水成為強化水資源韌性的角色，提案參加第七屆總統盃黑客松，從全國163組團隊勝出獲全國五大卓越團隊獎，並獲總統賴清德頒獎。

桃園市政府水務局今天發布新聞稿表示，桃市府攜手內政部國土管理署、經濟部水利署、台灣大學、財團法人農業工程研究中心及準線智慧科技公司組成「Greens Plus」團隊，以「突圍！！提升台灣水電韌性的黑水計畫」的提案參加第七屆總統盃黑客松。

水務局指出，經過三階段激烈競爭，提案從全國163組團隊中脫穎而出，榮獲全國五大卓越團隊獎，22日更獲得賴總統頒獎。

有關提案內容，水務局表示，以農民「有水可用」及「精準施肥」為核心策略，以滿足農民基本需求出發，目的在解決台灣水資源不足及農業過度施肥問題。

水務局指出，透過全國82座水資源回收中心（或稱公共民生污水處理廠）每日產生高達400萬噸的放流水，若能轉作農業灌溉水並取代使用水庫水源，將成為強化水資源韌性的角色。

針對放流水，水務局表示，放流水中的氨氮取代化肥使用並可降低過度施肥造成溫室氣體排放，再結合數位決策及Al（人工智慧）影像辨識，讓農民有水可用、精準施肥，達到全國水資源活化利用及落實國家2030淨零轉型階段目標。

水務局指出，「黑水計畫」提案以楊梅水資中心周邊為驗證場域，持續以AIoT（人工智慧物聯網）方式監測處理過的放流水，檢測結果顯示放流水符合灌溉水質基準建議規範中的18項標準，且種出的稻米－「碳吉米」（碳吉，台語諧音賺錢）也符合食藥署規範「食品中污染物質及毒素衛生標準」。

此外，放流水中的氨氮也能取代化學肥料，直接供作物生長，避免長期過度使用化肥破壞造成土壤酸化或鹽化，有助於水資源的永續及生態。

團隊 水資源 農民

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