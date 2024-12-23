桃園龍潭區長因案審理 新任區長宣誓走馬上任

桃園市龍潭區長黃世琪涉市議員張肇良關說案被起訴後，該案尚待審理，市政府今天辦理龍潭區新任區長宣誓就職典禮，黃世琪調回市府民政局，在副市長蘇俊賓監誓下，新任區長鄧昱綵宣誓就職上任， 蘇俊賓期許鄧昱綵延續過去區政發展，讓龍潭更加繁榮。

蘇俊賓表示，龍潭可說是桃園的「文化首都」，孕育文學名家鄧雨賢、鍾肇政及總統文化獎得主黃永松等文化巨擘，顯示龍潭在市政規畫的重要地位，過去一年來市府推動龍潭各項活動及建設，包括板龍快速道路及新梅龍快速道路可行性研究，未來市府將持續投入資源，保存推廣珍貴文化資產，鞏固龍潭文化品牌，發展交通建設，期許新任區長與地方攜手合作，推動地方建設，提升區政績效。

鄧昱綵表示，區長的角色是市府在地方分身，須與地方民代、里長、社區發展協會建立良好溝通合作，帶領區公所團隊推動區政業務，確保與市府各局處業務無縫接軌，未來她將勤走基層、傾聽民意，依法行政和同理心解決市民需求。