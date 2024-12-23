桃竹苗大矽谷火車頭效應 苗栗招商說明會超前部署
桃竹苗大矽谷推動方案，苗栗縣有土地優勢，頭份、竹南及後龍3塊產業儲備用地，加上可以支援的苗栗高鐵特定區產業專用區，共約千公頃，縣府今天招商說明會，希望大矽谷火車頭效應，帶動苗栗脫胎換骨。
招商說明會今天下午在高鐵苗栗站區客家圓樓辦理，縣長鍾東錦、台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉代表，簽署合作企業成長研討會合作備忘錄，促進苗栗縣地方產業與企業的交流與合作，立委陳超明、邱鎮軍、縣府團隊，及台灣上市櫃公司協會50名會員在場見證。
重頭戲招商說明會，鍾東錦、周俊吉等人都認為聯合國17項永續發展目標（SDGs）下，大矽谷帶動下，苗栗縣過去雖然發展比較慢，反而有土地條件等優勢，更有機會脫胎換骨。
縣府工商發展處指出，行政院今年9月核定大矽谷推動方案，整合苗栗、新竹及桃園三地科技資源，打造全台最具規模的科技產業聚落，縣府評估並規畫竹南、頭份與後龍約960公頃的三大產業儲備用地，作為核心發展區域，吸引高科技產業進駐，進而串聯桃竹苗的經濟資源。
高鐵苗栗站區2筆產業專用區2.2萬餘坪土地，鄰近國道3號大山交流道，交通時間與竹南、頭份到竹科或高鐵竹北站區差不多，規畫各類支援性產業進駐，包括商務辦公、企業總部、消費零售與休閒娛樂等領域，完善科技產業供應鏈。
縣府將根據座談會意見，及產業用地需求意意向書，填具的設廠意願、區位、土地取得方式及價格，還有高鐵苗栗車站特定區都市計畫通盤檢討的建議，進一步規畫超前部署，創造多贏局面。
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