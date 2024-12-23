追隨父親行善腳步 新竹湖口悅禾小館捐消防救災車勤務機車

湖口鄉悅禾小館負責人何家榛追隨父親行善腳步，並感念疫情時消防救護人員迅速將父親送醫，特別和夫婿黃宥均捐贈總價約120萬元的消防救災車、中型貨架15組、2輛野狼125消防勤務機車給新竹縣政府消防局。副縣長陳見賢今天頒發「功澤消防」感謝狀和「嘉惠消防」的消防瞄子模型，肯定他們做小生意卻有大大愛心，是寒冬的一股暖流，他將責成消防局善用這部充滿愛心的消防救災車，持續強化竹縣救災救護量能，守護鄉親生命財產安全。

陳見賢表示，社會上有錢的人很多，但捨得捐輸的人卻很少，希望何家榛的善行能夠拋磚引玉，帶動更多人行善，讓社會更有愛、更溫馨。

消防局長陳中振指出，消防救災車、中型貨架15組將提供消防局第三大隊新工分隊使用，2輛野狼125消防勤務機車則提供給尖石鄉田埔分隊跟五峰鄉五峰分隊執行各式勤務使用，未來將投入支援災害搶救、水域救溺、山難搜索、載運人力物資、後勤補給及災情勘查等任務的重要交通工具。