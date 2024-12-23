竹市府改善漁港碼頭階梯 提升漁民作業安全
新竹市政府今天表示，為提升漁民作業安全，已完成新竹漁港碼頭階梯改善，解決碼頭階梯破損、易滑等安全問題，也加裝航道夜間照明警示燈，保障漁民作業安全。
新竹市政府今天發布新聞稿指出，新竹漁港碼頭階梯格柵受海水漲退潮影響，長期老舊缺損，容易造成漁民行走打滑，此次向中央爭取經費更換新竹漁港西側碼頭及凸堤處階梯防滑格柵約220平方公尺、約550階階梯。
市府說，針對照明問題，安裝北堤航道輔助警示燈，輔助漁船航行前進，避免撞擊堤防設施，有效提升航行安全。
市府表示，今年於新竹漁港已陸續完成整修漁民作業區沉陷路面、增設穆斯林祈禱室及漁工盥洗設施，滿足外籍漁工宗教及休憩需求，並補助新竹區漁會辦理魚市場整修工程，改善魚市場的硬體設施。
市府指出，日前也已完成簡易船架設置、設置3座岸水岸電設備等項目，未來將持續爭取經費，改善新竹漁港作業環境，提升漁民作業安全。
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