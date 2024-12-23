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立委范雲今在竹縣設服務處 關心與反映在地教育需求

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
會後還特別進行進行座談，聆聽竹縣的校長、民眾等對城市發展與政策推動的想法。記者郭政芬／攝影
會後還特別進行進行座談，聆聽竹縣的校長、民眾等對城市發展與政策推動的想法。記者郭政芬／攝影

立委范雲今天在新竹縣成立服務處揭牌活動，會後與十多位校長開座談會，討論新竹縣的教育需求，范雲提到自己作為教育委員會召委，能為竹縣的孩子帶來更多的教育資源，未來服務處將成為縣民和中央溝通的橋樑，協助反映地方需求，推動更多符合民意的政策。

范雲與民進黨新竹縣黨部聯合服務處今天下午舉行揭牌儀式，有多名民進黨議員及地方黨部黨公職應邀出席，會後還特別進行進行座談，聆聽竹縣的校長、民眾等對城市發展與政策推動的想法。

范雲致詞指出，未來她會爭取教文委員會來新竹考察，讓竹北與新竹縣的教育更好，協助反映地方需求。此外，她今天也與10多位竹縣校長座談，希望能更深入的了解新竹，以及竹北到竹縣的差距，理解家長與校長所遇到的教育問題，以及她未來如何為新竹縣來貢獻。

范雲說，希望在主委鄭朝方的帶領下，民進黨在2026年、2028年在新竹縣有好的成績，讓民眾看見中央在竹北的努力，雖然民進黨在竹縣沒有執政，但所有議員都在努力打造，讓新竹成為驕傲的縣。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方說，感謝立委陳培瑜與范雲，兩人接棒來認養新竹縣，這代表中央黨部相當重視新竹縣，因為這兩位都是教育的先鋒，相信未來能讓更多教育資源引流到新竹縣。

范雲致詞指出，未來她會爭取教文委員會來新竹考察，讓竹北與新竹縣的教育更好。記者郭政芬／攝影
范雲致詞指出，未來她會爭取教文委員會來新竹考察，讓竹北與新竹縣的教育更好。記者郭政芬／攝影
范雲與民進黨新竹縣黨部聯合服務處今天下午舉行揭牌儀式，有多名民進黨議員及地方黨部黨公職應邀出席。記者郭政芬／攝影
范雲與民進黨新竹縣黨部聯合服務處今天下午舉行揭牌儀式，有多名民進黨議員及地方黨部黨公職應邀出席。記者郭政芬／攝影

新竹 民進黨 范雲

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