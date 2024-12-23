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竹北勝利停四停車場完成改善 免費停車至12/31

中央社／ 新竹縣23日電

新竹縣竹北市公所今天表示，原勝利停四停車場因磚鋪長期使用導致地面沉陷，日前進行改善並增加車格數，即日起啟用並提供免費停車至12月31日。

竹北市公所提供新聞資料指出，竹北市勝利停四停車場（喜來登後方勝利二路上）升級，並將人工收費改為E化，今天起至12月31日提供免費停車試營運，將從明年1月1日起收費。

竹北市長鄭朝方告訴中央社記者，勝利停四停車場磚鋪因長期使用導致地面沉陷，雨天積水有如小水窪，鋪面掉料嚴重，造成路面不平整，公所團隊針對停車場進行改善，改善路面提升平整度，也新設排水系統，有效解決積水問題。

他指出，勝利停四停車場升級後，也從人工收費改為E化，新增智慧車牌辨識系統及多元支付，此外，車格數從53格增加至72格，共增加19格；其中包含婦幼及無障礙車格各2格。

鄭朝方表示，未來公所將持續投入資源，關注城市細節，以創新與實踐讓竹北市成為更具幸福感的城市。

停車場 北市 竹北

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