女職員控訴遭霸凌 桃園市人事處：與事實不符

近日公務機關霸凌事件引發關注，桃園市府1名女職員控產後返回工作崗位遭不當對待，在產後憂鬱情況下仍遭辱罵。桃園市政府人事處今天說，與事實不符，就當事人說法予以尊重。

根據鏡週刊報導，桃園市1名人事單位女職員於2022年生產，產假期間因職務代理人指派問題與單位科長有摩擦，同年5月返回職場後，因認為不合理的工作內容調度，決定要請育嬰留停，但在留停前夕、同年9月，科長要求受產後憂鬱症所困的女職員代理另一同事職務，遭女職員以需接送幼兒為由希望婉拒，但遭科長質疑。

報導指出，女職員向人事處長坦白自己正持續在身心科看診服藥，盼婉拒代理工作，但處長並未直接答應，女職員先生便於私人臉書Facebook發文為妻抱不平，隔天女職員就遭人事處長叫入辦公室痛罵1小時，批評發文影響機關形象、質疑夫婦有被迫害妄想症。女職員也不滿申請特休及育嬰留停時，被要求自行處理特休代理人問題，與一般做法不符。

人事處今天澄清，「與事實不符，就當事人說法予以尊重」。人事處表示，對於女職員所指工作指派事件，人事處於相關工作安排，都以保障職員工作權益與機關運作順暢為原則，並無其他考量。女職員若因育嬰而主張行使相關權益，人事處都依規定辦理，目前女職員在育嬰留停當中。

人事處說，對於女職員陳述溝通場合，都有相關主管在旁，女職員為市府一級機關人事主管，曾於2022年2月至5月請娩假及其他假，女職員要求指定某特定人代理，但單位當下已說明將依「桃園市政府人事處所屬機關暨區公所人事主管職務代理原則」安排，無法依其要求指定特定人代理。為使女職員請假期間無須擔憂業務辦理情形，人事處另指派專員1人協助。

人事處指出，同年10月至12月間，市府一級機關其他2名人事管理員，分別因結婚、分娩事由請假，人事處也是依代理原則，於9月19日請女職員協助代理其中1人業務，遭女職員以照顧幼兒為由婉拒，承辦科長原想進一步了解狀況再討論，女職員則表示需與家人討論再回復，但當晚社群媒體即出現人事處工作指派不當文章，人事處翌日請女職員說明需求，並請她依程序申請免除代理，無需擔心工作。

人事處表示，這名女職員今年9月下旬起留職停薪，人事處也已同意，女職員所說刻意刁難顯然是誤會。