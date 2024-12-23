快訊

騎士超車倒地被公車輾斃…奪命瞬間曝 肇事司機未致歉：我們是遭波及

颱風「帕布」生成！ 最新路徑、對台影響曝光

女職員控訴遭霸凌 桃園市人事處：與事實不符

中央社／ 桃園23日電

近日公務機關霸凌事件引發關注，桃園市府1名女職員控產後返回工作崗位遭不當對待，在產後憂鬱情況下仍遭辱罵。桃園市政府人事處今天說，與事實不符，就當事人說法予以尊重。

根據鏡週刊報導，桃園市1名人事單位女職員於2022年生產，產假期間因職務代理人指派問題與單位科長有摩擦，同年5月返回職場後，因認為不合理的工作內容調度，決定要請育嬰留停，但在留停前夕、同年9月，科長要求受產後憂鬱症所困的女職員代理另一同事職務，遭女職員以需接送幼兒為由希望婉拒，但遭科長質疑。

報導指出，女職員向人事處長坦白自己正持續在身心科看診服藥，盼婉拒代理工作，但處長並未直接答應，女職員先生便於私人臉書Facebook發文為妻抱不平，隔天女職員就遭人事處長叫入辦公室痛罵1小時，批評發文影響機關形象、質疑夫婦有被迫害妄想症。女職員也不滿申請特休及育嬰留停時，被要求自行處理特休代理人問題，與一般做法不符。

人事處今天澄清，「與事實不符，就當事人說法予以尊重」。人事處表示，對於女職員所指工作指派事件，人事處於相關工作安排，都以保障職員工作權益與機關運作順暢為原則，並無其他考量。女職員若因育嬰而主張行使相關權益，人事處都依規定辦理，目前女職員在育嬰留停當中。

人事處說，對於女職員陳述溝通場合，都有相關主管在旁，女職員為市府一級機關人事主管，曾於2022年2月至5月請娩假及其他假，女職員要求指定某特定人代理，但單位當下已說明將依「桃園市政府人事處所屬機關暨區公所人事主管職務代理原則」安排，無法依其要求指定特定人代理。為使女職員請假期間無須擔憂業務辦理情形，人事處另指派專員1人協助。

人事處指出，同年10月至12月間，市府一級機關其他2名人事管理員，分別因結婚、分娩事由請假，人事處也是依代理原則，於9月19日請女職員協助代理其中1人業務，遭女職員以照顧幼兒為由婉拒，承辦科長原想進一步了解狀況再討論，女職員則表示需與家人討論再回復，但當晚社群媒體即出現人事處工作指派不當文章，人事處翌日請女職員說明需求，並請她依程序申請免除代理，無需擔心工作。

人事處表示，這名女職員今年9月下旬起留職停薪，人事處也已同意，女職員所說刻意刁難顯然是誤會。

桃園 產後憂鬱

延伸閱讀

桃園人事處傳職員產後遭霸凌 市府駁斥：皆依規定協助

漁業署人事單位傳霸凌 漁業署：今組專案小組啟動調查

高中生低頭挨社團學長姐罵…疑涉霸凌？新北教局：責成學校輔導

高中手語社團爆「學弟妹坐一圈低頭閉眼挨罵」 新北校長：將開霸凌會議

相關新聞

六都論壇探討公車司機荒 張善政舉桃園這作法紓解

桃園市、雙北今年爆發「公車司機找嘸人」駕駛荒！桃園市政府今天上午舉辦2024六都交通運輸論壇，六都交通主管及交通部官員就...

淨零里程碑！竹市府發布2050淨零排放白皮書

新竹市政府於今辦理「新竹市2050淨零排放暨空汙減量記者會」，由代理市長邱臣遠公布「新竹市2050淨零排放白皮書」。邱臣...

桃園人事處傳職員產後遭霸凌 市府駁斥：皆依規定協助

鏡周刊報導，桃園市政府人事處一名職員2年前產後遭不當對待，人事處長更在明知她有產後憂鬱的情況下羞辱謾罵。市府今回應，報導...

階梯格柵破損漁民行走易打滑 新竹漁港碼頭改善完工

新竹漁港碼頭階梯格柵受海水漲退潮影響，長期老舊缺損，容易造成漁民行走打滑，新竹市府重視漁民作業安全及漁業發展，向經濟部水...

空拍看台灣／湖中央有座土地公廟 初一、十五參拜要搭竹筏

位在桃園大溪的「屢豐宮」是全台唯一在水中的土地公廟，得搭竹筏登上圓形人工島才能參拜，由於景色特殊已成為社群熱拍的景點之一...

竹北勝利停四停車場全E化 增4成停車格年底前皆免費停

新竹縣竹北市勝利停四停車場（喜來登後方勝利二路上）全面升級，並且從人工收費改為全E化，將於12月23日至12月31日免費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。