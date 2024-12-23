六都論壇探討公車司機荒 張善政舉桃園這作法紓解

桃園市、雙北今年爆發「公車司機找嘸人」駕駛荒！桃園市政府今天上午舉辦2024六都交通運輸論壇，六都交通主管及交通部官員就道安防制、客運駕駛荒及交通行動服務探討，市長張善政說，六都很多類似交通問題， 透過論壇深度交流、各取所長，像是桃園「受訓即就業」可複製其他5都，改善大客車駕駛荒。

2024 年六都交通運輸論壇今年在桃園市青埔特區舉辦，桃園市政府交通局第2次主辦這項論壇，來自六都交通單位主管與交通部官員100多人與會，共同討論六都生活圈交通難解問題，市府交通局表示，六都實際都面臨道安防制、公車司機荒及交通行動服務等問題，透過探討希望推動交通重要議題和後續策略。

張善政表示，今年主題有大家非常關心道安議題及大客車駕駛荒、交通運輸與行動服務如何結合，他希望六都交通主管利用論壇分享各自經驗，各取所長，改善及解決六都交通難題，六都交通都有不同的創新做法，可以分享複製到其他城市，以桃園首創大客車駕駛「受訓即就業」，目前為止有紓解一些大客車駕駛荒問題，受訓即就業計畫有機會可複製到其他5都。

交通部參事沈慧虹表示，六都的都市發展歷程不盡相同，遇到的挑戰不同，包括公共運輸尚未進入新興地區，形成私人運輸當道，增加道安危機感，道安工作重要，「安全是最高價值」，每條人命都是交通人念茲在茲，惟有中央、地方跨單位聯繫，才能建構真下台灣交通安全版圖。