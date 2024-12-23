淨零里程碑！竹市府發布2050淨零排放白皮書

新竹市政府於今辦理「新竹市2050淨零排放暨空汙減量記者會」，由代理市長邱臣遠公布「新竹市2050淨零排放白皮書」。邱臣遠說，竹市2005至2023年溫室氣體排放量已減排十倍，提前達成2025國家減排目標，未來設定2030減排30%、2040減排60%的階段性目標，將持續追蹤淨零排放白皮書進度，並視實際情況進行調整。

邱臣遠指出，市府兌現高虹安提出的「發布淨零排放白皮書」承諾，接軌國際趨勢，參考我國淨零路徑，務實盤點在地氣候行動計畫，已佈建邁向淨零排放的具體藍圖，讓淨零不只是口號，而是竹市發展的重要里程碑，更要與全球共同承擔2050淨零排放責任。

邱臣遠說，竹市淨零排放暨空汙減量行動計畫包括提升再生能源、推動節能設備、燃煤退場、綠色交通與源頭減量等，並與企業合作推動防風林保育、生態教育及公園認養等專案。

永續發展及氣候變遷因應推動辦公室執行秘書林正光說明，要達成淨零目標，涉及的範疇非常廣泛，市府制定氣候相關策略，須考量能源、建築、交通、產業及民生等眾多面向，才能有效促進整個社會採取氣候行動。

市府分析全市溫室氣體排放結構，做為各部門籌劃相應減量措施的基礎，同時依據人口、用電、歷史碳排、既有施政、國家政策等資料，設定2030年減量30%、2040年減量60%，以及2050年淨零排放等各階段目標，為減緩氣候變遷善盡心力，也確保市民擁有健康安心的家園。