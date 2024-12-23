推廣使用低汙染運具 竹市柴油車納管率全國第一
跨域攜手改善細懸浮微粒（PM2.5）汙染情形並推動自主管理方案，新竹市近年與新竹縣結合新竹科學園區推動企業社會責任（CSR），推廣使用低汙染運具。竹市環保局今說，今年推動成果共有241家業者、1303輛符合資格，使竹市今年柴油車納管率比去年提升69.4%，排名全國第一。
市府指出，市府攜手竹科推動企業社會責任，透過配合園區業者針對垃圾清運、物流或提供餐飲廠商等，鼓勵進入廠區的柴油車使用四期車以上，或三期車經環境部認證保養廠調修燃油控制系統，或檢驗符合四期以上標準車輛等低汙染運具，且須完成領取年度自主管理標章，減少柴油車輛造成空氣汙染，一起重視環保及節能減碳，響應實踐環保車隊的行列，未來市府將持續推廣綠色運輸，營造健康安心的生活環境。
環保局說明，透過歷年柴油車各項管制作為，包含執行路邊攔檢、目測判煙、動力計檢測、民眾檢舉通知到檢、推動車隊自主管理及畫設空氣品質維護區等，竹市柴油車車主已逐漸養成車輛保檢合一觀念，主動進行定期保養維修，確保引擎及排氣系統在良好操作條件，進而減少空汙排放，共同維護淨零綠生活的環境品質，同時落實聯合國永續發展目標SDG11永續城市。
環保局建議，請柴油車主定期接受排煙檢測，除可在新竹市環保局自設的柴油車排煙檢驗站進行檢驗外，也可至竹市授權的2家認證保養廠，進行維修、保養後直接排氣檢驗，新竹市柴油車排煙檢測站：新竹市浸水北街450號，電話：03-5402258。永豐噴射器有限公司：新竹市中華路5段532號，電話：03-5396066。 中興柴油邦浦企業社：新竹市牛埔路76號，電話：03-5386088。
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