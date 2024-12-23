桃園人事處傳職員產後遭霸凌 市府駁斥：皆依規定協助

鏡周刊報導，桃園市政府人事處一名職員2年前產後遭不當對待，人事處長更在明知她有產後憂鬱的情況下羞辱謾罵。市府今回應，報導內容與事實不符，但尊重當事人說法；人事處強調，對於該員主張行使相關權益，皆依規定辦理，若因懷孕、育嬰或任何因素需協助，也會依規盡量協助。

鏡週刊今報導，稱桃園市一名人事單位職員A，2022年產後返回職場，因職務代理人問題與科長有摩擦。同年9月，科長要求深受產後憂鬱所困的A代理另一同事職務，A以需接送幼兒為由希望婉拒，但遭科長質疑。

A的丈夫B在臉書發文抨擊職場不友善，文章廣傳後，A卻被人事處長叫進辦公室痛罵一小時，批評B的貼文影響機關形象，甚至質疑夫婦倆有被迫害妄想症。A也不滿申請育嬰留停時，被要求自行處理代理人問題，與一般做法不符。

人事處今早回應，該員為人事主管，2022年2月至5月請娩假及其他假，該員為使請假期間業務不中斷，要求人事處指定某特定人代理；但人事處需依照「桃園市政府人事處所屬機關暨區公所人事主管職務代理原則」所訂代理順序辦理，無法依個人要求指定特定人；為使該員請假期間無須擔憂業務，人事處也另再指派1名專員共同協助。

人事處表示，該年10月至12月間，其他2位人事管理員分別因結婚、分娩等事由請婚假、娩假，因此人事處依上述代理原則，請該員協助代理其中1人婚假期間的業務；該員原以照顧幼兒為由婉拒，承辦科長想進一步了解狀況再討論，該員表示需再與家人討論再回復。

但當晚社群媒體即有一篇文章稱人事處工作指派不當，因此人事處隔日請該員說明需求，並請她依程序申請免除代理，無庸擔心工作。人事處表示，該員今年9月下旬起申請留職停薪，也已同意所請在案，「該員所述本處刻意刁難，顯係誤會。」