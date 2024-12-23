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竹市府活化舊城商圈 輔導老棉被店轉型推手作課

中央社／ 新竹市23日電

新竹市政府表示，為活絡竹市舊城商圈輔導15家店鋪，融入創新服務與產品開發等，其中逾60年老店「金德興棉被店」推手工棉被製作體驗課程，讓民眾了解傳統工藝與地方產業。

竹市府產業發展處長嚴翊琦今天告訴中央社記者，竹市舊城商圈受時代發展影響而沒落，為重振商圈活力，提供輔導計畫，今年共有15家店鋪參與輔導，由專業團隊提供數位工具導入、創新服務與產品開發，以及店面環境改善等資源，提升業者經營能力。

嚴翊琦表示，此次參與的15家店鋪中，有8家透過影音行銷策略，拍攝短影片導入社群數位行銷，大幅提升線上知名度，5家成功開發創新服務或商品，藉由創新優化提升，加深顧客對商圈的新印象。

他表示，另有2家進行店面環境改善，跳脫舊有框架，以嶄新形象迎接顧客，不僅打造品牌獨有特色，更為舊城商圈帶來新穎又豐沛的創新能量。

嚴翊琦指出，特別的是，此次在逾60年歷史老店「金德興棉被店」推手工棉被製作體驗課程，吸引親子家庭參與，讓民眾透過實作體驗傳統工藝，並了解地方產業發展脈絡。

他表示，透過辦理「乘著竹風 好市發生」市集，也邀請參與輔導計畫的店家現場擺攤，盼透過整合輔導店家、文創商品及在地美食，展現商圈新魅力，促進地方觀光與發展。

成功 新竹

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